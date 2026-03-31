StarDance nabídne i energické mládí. Zatančí Tomas Sean Pšenička

StarDance sice na televizní obrazovky dorazí až na podzim, ale už na konci března se diváci dozvídají první jména soutěžících. Po Martě Jandové následuje první muž. Pro mnoho lidí bude nejspíš velkou neznámou.
Druhé jméno se v úterý ráno objevilo na facebookovém profilu show. "Do letošní StarDance naskočí herec a muzikant Tomas Sean Pšenička. Už brzy ho čekají litry potu, náročné choreografie i nádherné kostýmy," uvedla Česká televize.
První jméno potvrdila produkce v pondělí, kdy představila zpěvačku Martu Jandovou. Už v minulém týdnu se objevily jisté spekulace. Podle nich by se v show měli představit herec a zpěvák Vojta Dyk, zpěvák Tomáš Polák či tenista Radek Štěpánek.
Již dříve byl potvrzen jeden comeback. "Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka," uvedla ČT v únoru.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze.
Zdroj: Jan Hrabě