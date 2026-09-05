Statisíce Čechů si stále musí do konce roku vyměnit řidičák

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. září 2026 17:56

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Lidé, kterým ještě do konce roku skončí platnost řidičského průkazu, mohou o nový jednoduše požádat on-line na Portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné, informovalo ministerstvo dopravy. To v Česku stále eviduje přes 243 tisíc řidičských průkazů, jimž ještě do konce roku vyprší platnost. 

Pokud se vám v nejbližší době blíží konec platnosti řidičského průkazu, nemusíte kvůli výměně chodit na úřad. Vše můžete vyřídit pohodlně a zavčas přes internet. "Výměna řidičského průkazu, která probíhá jednou za deset let, nemusí automaticky znamenat cestu na úřad. Na Portálu dopravy lze žádost podat zdarma, pohodlně a už tři měsíce před koncem platnosti. Nový doklad můžete mít v případě potřeby již za pár dní," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Výměna dokladů se ještě může týkat 243 306 průkazů s končící platností do konce roku. Nejvíce řidičáků bude potřeba vyměnit ve věkové skupině 61 a více let; zde skončí platnost bezmála 86 tisícům dokladů. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se jedná o cca 21 tisíc průkazů.

Nejvíce průkazů s končící platností eviduje ministerstvo dopravy ve Středočeském kraji a Praze. Na druhé straně je pak Karlovarský kraj. 

Ministerstvo dopravy ČR v digitalizaci dopravních agend pokračuje i nadále. Chce totiž nabídnout moderní, ekonomicky udržitelná a uživatelsky přívětivá řešení pro všechny občany. Nově zájemcům ještě do konce roku nabízí nastavení notifikace blížícího se konce platnosti
řidičského průkazu na Portálu dopravy. Dalším krokem bude dokončení digitalizace převodu vozidel na nového vlastníka a související úkony od července 2027.

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