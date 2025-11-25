Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí

Libor Novák

25. listopadu 2025 19:57

ANO, SPD a Motoristé
ANO, SPD a Motoristé Foto: Reprofoto Facebook

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů schválili finální soupis jmen pro obsazení postů v připravované vládní koalici. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, plánuje představit navržené kandidáty prezidentovi Petru Pavlovi ve středu. Ačkoliv se zdá být u většiny ministerstev jasno, nejistota stále přetrvává u obsazení ministerstva zahraničních věcí a také u nominace zástupce Motoristů, Filipa Turka.

Koaliční rada se k večernímu jednání sešla v úterý v Průhonicích nedaleko Prahy, aby posvětila personální volby. Babiš po jednání potvrdil schválení ministerských nominací a oznámil, že je předá prezidentovi. Konkrétní jména však odmítl upřesnit.

Babiš se vyjádřil i k časovému plánu formování vlády. Uvedl, že po obdržení jmen si prezident pozve navržené kandidáty na rozhovory. Podle Babiše jednání probíhají dle očekávání a drží se harmonogramu, jelikož vláda Petra Fialy vznikla 17. prosince. Doufá, že se vše stihne tak, aby se mohl zúčastnit Evropské rady, která se koná 18. a 19. prosince.

Místopředseda hnutí ANO, Karel Havlíček, se rovněž zdržel komentování jednotlivých nominací. Zdůraznil, že platí dohoda koaliční rady, že jména budou nejprve představena prezidentovi.

Sám Filip Turek nechtěl spekulovat o své potenciální kandidatuře na šéfa ministerstva zahraničí. Reagoval slovy, že není dobré o nominacích mluvit předtím, než se o nich dozví prezident. Turek se stal problematickým nominantem poté, co se ukázalo, že měl v minulosti psát nenávistné příspěvky na sociálních sítích. Prezident Petr Pavel již dříve naznačil, že by s jeho jmenováním mohl mít problém. Motoristé však za svým kandidátem stojí a koaliční partneři tvrdí, že navrhování ministrů je v kompetenci jednotlivých stran.

Předseda SPD Tomio Okamura očekává, že Andrej Babiš zveřejní jména kandidátů na ministry po středečním setkání s prezidentem Pavlem. Prezident si je pak bude v následujících dnech zvát k pohovorům. Podle scénáře nové koalice by měl Babiš do poloviny prosince sdělit, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů spojený s vlastnictvím holdingu Agrofert. Poté by měl být jmenován předsedou vlády.

před 5 hodinami

Hrad potvrdil další jednání mezi Pavlem a Babišem. Proběhne zítra

Související

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 

Více souvisejících

Vláda ČR Andrej Babiš Filip Turek

Aktuálně se děje

před 19 minutami

ANO, SPD a Motoristé

Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů schválili finální soupis jmen pro obsazení postů v připravované vládní koalici. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, plánuje představit navržené kandidáty prezidentovi Petru Pavlovi ve středu. Ačkoliv se zdá být u většiny ministerstev jasno, nejistota stále přetrvává u obsazení ministerstva zahraničních věcí a také u nominace zástupce Motoristů, Filipa Turka.

před 1 hodinou

Prezident Trump

CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná

Kampaň politické odplaty prezidenta Donalda Trumpa podle CNN právě zaznamenala dva trapné kroky zpět a jeden obrovský skok kupředu. Zrušení trestních stíhání proti bývalému šéfovi FBI Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové vyvolalo otázky ohledně kompetence ministerstva spravedlnosti. Stalo se tak poté, co soudce rozhodl, že Trumpem vybraný prokurátor byl nezákonně jmenován v rámci uspěchaných stíhání pod politickým tlakem.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina kvůli mírovému plánu žádá o setkání Zelenského s Trumpem

Spojené státy americké se v uplynulém týdnu výrazně posunuly k uzavření mírové dohody tím, že přivedly k jednacímu stolu Ukrajinu i Rusko. Bílý dům v úterý oznámil, že k dosažení dohody o ukončení války jsou nezbytná další jednání mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že k dořešení zbývá několik citlivých, ale nepřekonatelných detailů. Tyto kroky si vyžádají další rozhovory mezi zúčastněnými stranami.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci

Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Dmytro Zolotukhin

Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin

Plán na zmrazení fronty v Záporoží a Chersonu se prezentuje jako krok k ukončení bojů, ve skutečnosti však podle ukrajinského experta na národní bezpečnost Dmytra Zolotukhyina přináší zásadní politická i bezpečnostní rizika. Ukrajina nebude „obchodovat s ukrajinským územím“ a jakékoli omezení její suverenity by jen posílilo ruský tlak, jak řekl exkluzivně pro EuroZprávy.cz. „Jedinou prioritou je zastavit zabíjení lidí,“ varuje. Zdůraznil, že návrhy, které Ukrajina nemůže přijmout, mír nepřinesou.

před 9 hodinami

Donald Trump

Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s návštěvou Číny v dubnu příštího roku. Setká se tam s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Toho zároveň Američané pozvali na návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC po telefonickém hovoru mezi oběma politiky. 

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Evropa narazila na realitu. Kreml odmítá přepracovaný návrh, Kyjev stojí před nemožnou volbou

Evropští lídři po ženevských jednáních hlásí posun v debatě o ukrajinském příměří, přestože Moskva okamžitě odmítla přepracovaný návrh dohody. Roste tak riziko návratu k původnímu americkému plánu, který by po Kyjevu vyžadoval zásadní ústupky. Ukrajina se může ocitnout pod tlakem přijmout řešení diktované Washingtonem a Moskvou, zatímco Evropa se stále není schopna shodnout na použití zmrazených ruských aktiv ani na hlubší bezpečnostní angažovanosti.

před 10 hodinami

Jorga Kotrbová

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová

Českou hereckou obec zasáhla v posledním listopadovém týdnu smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřela významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Informovala o tom Herecká asociace. 

před 10 hodinami

Hasiči zasahují po další vlně ruských útoků. (25.11.2025)

Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých

Rusko hlásí zničení stovek ukrajinských dronů, zatímco Kyjev zažil jednu z nejdramatičtějších nocí letošního roku, během níž zemřelo minimálně šest lidí. Rakety a drony zasáhly obytné čtvrti, energetická zařízení i výškové domy, kde záchranáři hledají oběti v troskách. Útoky přicházejí v době mírových jednání, které podle Kyjeva Moskva doprovází eskalací násilí a systematickým tlakem na civilní infrastrukturu.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

Aktualizováno včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

včera

Češi mají urychleně opustit Venezuelu. Leteckých spojů ale ubylo

Čeští turisté by měli urychleně opustit Venezuelu, vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničních věcí. Reagovalo tak na rozhodnutí řady aerolinek, které přestaly provozovat své spoje do této jihoamerické země kvůli varování amerických úřadů. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy