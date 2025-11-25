Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů schválili finální soupis jmen pro obsazení postů v připravované vládní koalici. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, plánuje představit navržené kandidáty prezidentovi Petru Pavlovi ve středu. Ačkoliv se zdá být u většiny ministerstev jasno, nejistota stále přetrvává u obsazení ministerstva zahraničních věcí a také u nominace zástupce Motoristů, Filipa Turka.
Koaliční rada se k večernímu jednání sešla v úterý v Průhonicích nedaleko Prahy, aby posvětila personální volby. Babiš po jednání potvrdil schválení ministerských nominací a oznámil, že je předá prezidentovi. Konkrétní jména však odmítl upřesnit.
Babiš se vyjádřil i k časovému plánu formování vlády. Uvedl, že po obdržení jmen si prezident pozve navržené kandidáty na rozhovory. Podle Babiše jednání probíhají dle očekávání a drží se harmonogramu, jelikož vláda Petra Fialy vznikla 17. prosince. Doufá, že se vše stihne tak, aby se mohl zúčastnit Evropské rady, která se koná 18. a 19. prosince.
Místopředseda hnutí ANO, Karel Havlíček, se rovněž zdržel komentování jednotlivých nominací. Zdůraznil, že platí dohoda koaliční rady, že jména budou nejprve představena prezidentovi.
Sám Filip Turek nechtěl spekulovat o své potenciální kandidatuře na šéfa ministerstva zahraničí. Reagoval slovy, že není dobré o nominacích mluvit předtím, než se o nich dozví prezident. Turek se stal problematickým nominantem poté, co se ukázalo, že měl v minulosti psát nenávistné příspěvky na sociálních sítích. Prezident Petr Pavel již dříve naznačil, že by s jeho jmenováním mohl mít problém. Motoristé však za svým kandidátem stojí a koaliční partneři tvrdí, že navrhování ministrů je v kompetenci jednotlivých stran.
Předseda SPD Tomio Okamura očekává, že Andrej Babiš zveřejní jména kandidátů na ministry po středečním setkání s prezidentem Pavlem. Prezident si je pak bude v následujících dnech zvát k pohovorům. Podle scénáře nové koalice by měl Babiš do poloviny prosince sdělit, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů spojený s vlastnictvím holdingu Agrofert. Poté by měl být jmenován předsedou vlády.
