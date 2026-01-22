Tramvaje čeká v Praze několikadenní výluka. Protáhne se až do února

Praha se letos dočká nového mostu přes Vltavu, jehož uvedení do provozu předcházejí práce, které ovlivňují provoz městské hromadné dopravy. Stane se tak opět od nadcházejícího víkendu, kdy se přeruší tramvajový provoz ze Smíchova na Barrandov a do Slivence.
"Z důvodu snesení železničního mostu, napojení nové tramvajové trati na Dvoreckém mostě a údržbě tramvajové trati dochází od soboty 24. ledna 2026 (přibližně od 0.00 hodin) do pondělí 2. února 2026 (přibližně do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Na Knížecí – Slivenec," uvedl pražský dopravní podnik na webu.
Od víkendu tak nastanou dočasné změny ve vedení vybraných tramvajových spojů. Linka 4 bude z Anděla pokračovat na Klamovku a Kotlářku a linka 5 povede z Anděla na Radlickou. Linky 12, 20 a 94 budou mít konečnou v ulici Na Knížecí. Zcela zrušena bude linka 21.
Dopravce zavede náhradní autobusovou dopravu. Přes den půjde o linku X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Noční spoj X90 bude obsluhovat trasu Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov.
Změny se chystají i v provozu autobusů. Konkrétně dojde k posílení linky 120 ve směru ze zastávky Dreyerova do zastávky Na Knížecí v ranní přepravní špičce pracovních dní. Zavedena bude linka X128 v trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Zlíchov – Hlubočepy.
Pro obsluhu oblastí Holyně a Slivence bude v obou směrech zřízena na lince 104 zastávka Náměstí Olgy Scheinpflugové. Jezdit bude také linka X104 v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Stará Holyně – Slivenec.
Zdroj: Libor Novák