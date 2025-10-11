Turkovo vládní angažmá může být ohroženo. Řeší se výroky, které raději smazal

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) sice v pátek oznámil dohodu trojice stran na obsazení úřadů v rámci nové vlády, ale jeden z ministerských kandidátů už čelí nepříjemné kauze. Možný šéf české diplomacie Filip Turek (Motoristé) se měl totiž v minulosti dopustit řady výroků, které se neslučují s působením v tak vysoké funkci.
Turek se podle zjištění Deníku N dopustil výroků, které lze považovat za rasistické. Zároveň neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Zpochybňoval také volební právo žen, terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity.
Odsouzeníhodným způsobem rovněž komentoval žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," napsal na sociální síti.
S ohledem na jeho možné budoucí angažmá si vysloužila pozornost některá Turkova vyjádření k cizím státům a jejich představitelům. Například někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu označil za "neg*a". O Norsku zase svého konstatoval, že jde o "levicový parastát".
Výroky zveřejněné zmíněným listem pocházejí z Turkova facebookového profilu. Nově zvolený poslanec za Středočeský kraj je nicméně po vstupu do politiky smazal. Deník ale disponuje screenshoty a původními URL adresami příspěvků.
Turek ke zjištěním uvedl, že jde o snahu o diskreditaci jeho osoby. "Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky," napsal Deníku N.
Turek je považován za pravděpodobného kandidáta na šéfa české diplomacie. Motoristům totiž podle oznámené dohody o rozdělení křesel v nové vládě, o které strany budoucí vládní koalice informovaly v pátek, mají dostat ministerstvo zahraničních věcí.
