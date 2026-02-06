Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod

V únoru obdržíte důchod v jiné výši než v lednu, upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) své klienty, kterým peníze chodí na osobní účet nebo na účet partnera. Neznamená to však, že by se pobíraný důchod snížil. Úřad vše náležitě vysvětlil.
V lednu přišla lidem na účet vyšší částka, protože v platbě byly zahrnuty dvě položky najednou. Kromě pravidelné lednové splátky důchodu ve zvýšené zvalorizované výši dorazil i jednorázový doplatek za období od 1. ledna do dne před lednovým výplatním termínem důchodu.
Od února už bude důchodce poukazována běžná měsíční splátka důchodu ve správné výši po valorizaci bez jednorázového doplatku. "Proto je únorová částka náležejícího důchodu nižší než lednová – jde už jen o standardní měsíční výplatu," vysvětlila ČSSZ.
U výplat důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty byly obě dvě částky sloučeny do jedné již dříve. Informace je uvedena na ústřižku výplatního dokladu, který poživatelé důchodu obdrží od poštovního doručovatele při výplatě svého důchodu.
Základní výměra důchodů od 1. ledna 2026 stoupla o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše průměrného důchodu tak dosáhla 21 839 korun.
důchody , důchodci, senioři , Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
