V Praze roste počet lidí nakažených svrabem. Problémem není MHD

Hygienická stanice hlavního města Prahy zaznamenala za první polovinu letošního roku 459 případů onemocnění svrabem. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy bylo evidováno 300 nakažených, se jedná o nárůst. Za celý rok 2025 přitom hygienici v hlavním městě napočítali celkem 691 případů. I přes stoupající tendenci v počtu nemocných vykazuje Praha v celorepublikovém srovnání stále nejnižší nemocnost a vede si tak v rámci České republiky nejlépe.
Podle ředitelky protiepidemického oddělení pražské hygienické stanice Martiny Marešové se toto parazitární onemocnění vyskytuje v pravidelných cyklech napříč celou populací bez ohledu na sociální postavení, vzdělání či národnost. Aktuální zvýšení počtu případů dává do souvislosti s vysokou mobilitou moderní společnosti, nikoli s úrovní hygienických standardů jednotlivců.
Marešová zároveň uklidňuje veřejnost ohledně rizika nákazy v pražské městské hromadné dopravě, které je podle ní minimální. K přenosu mikroskopického roztoče zákožky svrabové je totiž zapotřebí dlouhodobější a úzký tělesný kontakt s kůží infikovaného člověka nebo s kontaminovaným textilem, takže běžné usazení na sedadlo či držení se madel v MHD nepředstavuje vážnou hrozbu.
K nejrizikovějším místům pro šíření svrabu patří prostředí s vyšší koncentrací lidí žijících pohromadě, jako jsou ubytovny, sociální zařízení nebo ústavy dlouhodobé péče. Lidé si nákazu mohou přivézt také z tuzemských či zahraničních pobytů v ubytovacích kapacitách s nižší hygienickou úrovní.
Ojediněle se svrab objevuje jako nemoc z povolání, což se týká především personálu v sociálních službách; v Praze byl v minulém roce zaznamenán jeden takový případ. Hlavním projevem onemocnění je úporné svědění, které se zhoršuje v teple a zejména v noci po zahřátí v posteli. Parazit si vrtá drobné chodbičky v místech s jemnou kůží, například mezi prsty, v podpaží, v pase či na vnitřní straně zápěstí, kde se tvoří vyrážka a červené pupínky. U dětí se tyto příznaky mohou vyskytnout i na dlaních a ploskách nohou.
Při řešení nákazy je zásadní včasná návštěva dermatologa, který předepíše speciální léčivé masti, a okamžité preventivní přeléčení všech blízkých kontaktů v domácnosti spolu s důkladnou sanací textilií. Infikovaná osoba nemusí být izolována v nemocnici, měla by však až do úplného vyléčení zůstat doma a omezit kontakty s ostatními lidmi, přičemž samotná terapie obvykle zabere několik dní.
V rámci prevence hygienici radí striktně využívat pouze vlastní ručníky, oblečení a ložní prádlo, pečlivě vybírat ubytovací zařízení na cestách, vyhýbat se těsnému kontaktu s lidmi vykazujícími symptomy a v případě podezření na infekci neodkládat lékařské vyšetření.
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