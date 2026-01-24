V Praze začala velká tramvajová výluka. Dopravce zavádí náhradní dopravu

V Praze dnes začala několikadenní tramvajová výluka v oblasti Smíchova či Barrandova. Cestujícím budou až do konce příštího víkendu k dispozici autobusy. K omezení provozu dochází především kvůli napojení nového mostu přes Vltavu na tramvajovou síť.
"Z důvodu snesení železničního mostu, napojení nové tramvajové trati na Dvoreckém mostě a údržbě tramvajové trati dochází od soboty 24. ledna 2026 (přibližně od 0.00 hodin) do pondělí 2. února 2026 (přibližně do 4.30 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Na Knížecí – Slivenec," uvedl pražský dopravní podnik k výluce na webu.
Od víkendu tak nastávají dočasné změny ve vedení vybraných tramvajových spojů. Linka 4 z Anděla pokračuje na Klamovku a Kotlářku a linka 5 vede z Anděla na Radlickou. Linky 12, 20 a 94 mají aktuálně konečnou v ulici Na Knížecí. Zcela zrušena je linka 21.
Dopravce zavedl náhradní autobusovou dopravu. Přes den jde o linku X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Noční spoj X90 bude obsluhovat trasu Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov.
Ke změnám dochází i v provozu autobusů. Konkrétně bude posílena linka 120 ve směru ze zastávky Dreyerova do zastávky Na Knížecí v ranní přepravní špičce pracovních dní. Zavedena je linka X128 v trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Zlíchov – Hlubočepy.
Pro obsluhu oblastí Holyně a Slivence je v obou směrech zřízena na lince 104 zastávka Náměstí Olgy Scheinpflugové. Jezdí také linka X104 v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Stará Holyně – Slivenec.
