V říjnu odstartuje na školách po celé republice Olympiáda mediální gramotnosti

V testu na studenty čeká řada záludných otázek z oblastí tradičních masmédií, sociálních

sítí, dezinformací, umělé inteligence či argumentačních faulů. Budou muset prokázat, že si

zcela osvojili dovednosti mediálně zdatných jedinců, jelikož je test rozdělen na dvě části –

vědomostní a praktickou. Studenti ukáží své znalosti z hodin mediální výchovy v otázkách s

omezeným použitím internetu, ale i důvtip a vyhledávací schopnosti v otázkách, v nichž jsou

žáci nuceni hledat a ověřovat informace na nejrůznějších internetových stránkách. Hlavním

cílem olympiády je zábavnou formou vzdělávat děti v oblasti, která je často v běžné výuce

opomíjena. V České republice totiž lze dle výzkumů JSNS sledovat meziroční pokles ve

skóre mediální gramotnosti dětí.

Olympiáda mediální gramotnosti testuje komplexnost znalostí studentů, a i když se jedná o

první ročník, studenti to rozhodně nebudou mít jednoduché. Navíc nejlepší účastníci ze

školních kol postoupí do celorepublikového finále, které se uskuteční v prosinci na

Magistrátu hlavního města Prahy, odkud si odvezou i hodnotné ceny. Soutěží se nejen o

elektroniku a další věcné dary od partnerů soutěže, ale i různé předplatné online deníků či

exkurze do mediálních domů.

Olympiádu organizuje debatní spolek pro mezinárodní soutěže, který se dlouhodobě věnuje

rozvoji mladých lidí, ve spolupráci s Nadací O2, jejíž O2 Chytrá škola

(https://o2chytraskola.cz/) má za cíl podporovat mediální vzdělání. Projekt také vzniká pod

záštitou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hlavního města Praha s mediálními

partnery Českou televizí a Českou tiskovou kanceláří. Dále se na projektu podílí i spousta

neziskových organizací s dlouholetými zkušenostmi s výukou mediální gramotnosti.

EuroZprávy.cz jsou partnerem projektu.