Válka v Evropě není nemyslitelná, v Česku je množství legitimních cílů pro ruské zbraně, řekl Řehka

Bývalý poslanec Jan Farský (STAN) by mohl být externím poradcem budoucího prezidenta Petra Pavla pro otázky vnitřní politiky. Pavel to řekl na dnešní tiskové konferenci. Vyloučil, že by se někdejší šéf poslanců Starostů a nezávislých měl stát ředitelem politického odboru prezidentské kanceláře. Farský ČTK napsal, že obě strany mají zájem spolupracovat, o konkrétní podobě se teprve dohodnou.

Zdroj: ČTK