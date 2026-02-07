Vážná nehoda na D1 u Prahy. Převrátil se kamion, dálnice byla večer uzavřená

7. února 2026 8:11

Dálnici D1 uzavřel převrácený kamion. (6.2.2026)
Dálnici D1 uzavřel převrácený kamion. (6.2.2026) Foto: Policie ČR

Velké komplikace nastaly v pátek večer na páteřní české dálnici D1 u hlavního města Prahy. Převrátil se tam kamion a zablokoval celý jeden jízdní směr. Policisté tak museli dálnici na několik hodin uzavřít. 

Policie o nehodě na 10. kilometru dálnice ve směru na Prahu informovala krátce po 20. hodině na sociální síti X, kde také zveřejnila fotografii převráceného kamionu. Řidiče zároveň upozorňovala, že provoz na dálnici bylo nutné zastavit.

Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění, na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. Doprava musela být vedena odklonem. Dálnici se podařilo znovu otevřít před půlnocí z pátku na sobotu. 

30. ledna 2026 21:18

Metro po víkendu přestane stavět v jedné ze stanic. Začne rekonstrukce

