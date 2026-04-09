Ve StarDance už nezbývá žádné místo. Poslední hvězdou je Vojta Dyk

Lucie Podzimková

9. dubna 2026 21:54

Vojtěch Dyk se představí ve StarDance. Foto: Česká televize

Kompletní je od středečního rána sestava celebrit, které se na podzim představí ve čtrnácté řadě StarDance. V případě poslední oznámené hvězdy se potvrdily dřívější spekulace. Nabídku České televize přijal herec a zpěvák Vojtěch Dyk. 

"Sestava se plní. Do tanečních střevíců letos vklouzne charismatický zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Své publikum strhnout umí, ale dokáže zkrotit i přísná pravidla tance? Jedno je jisté – nuda to rozhodně nebude," uvedla StarDance ve středu ráno na sociálních sítích. 

Česká televize představovala účastníky letošní řady od začátku minulého týdne. Kromě Dyka jimi jsou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák a herečka Petra Nesvačilová.

Již dříve byl potvrzen jeden comeback. "Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka," uvedla ČT v únoru.

Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.

Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze. 

Obchody se o některých svátcích podřizují zákonu. Mohlo by se to změnit

