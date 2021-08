NÚKIB asi dostane za úkol pracovat na vzniku kyberbezpečnostního centra

Koordinační centrum má v unijních zemích vzniknout na základě květnového evropského nařízení, které zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a současně síť národních koordinačních center.

NÚKIB v návrhu uvádí, že dosud je kontaktním místem při komunikaci s EU při projednávání vzniku Národního koordinačního centra (NKC). "Vzhledem ke skutečnosti, že v ČR je NÚKIB ústředním správním orgánem v oblasti kybernetické bezpečnosti, jeví se jako nejvhodnější subjekt, který by zajistil zřízení NKC. Do kompetence NÚKIB spadá většina témat, která jsou popsána v nařízení," konstatuje úřad.

Centrum má zejména koordinovat spolupráci v kyberbezpečnostním výzkumu a vývoji na národní úrovni, poskytovat podporu při podávání žádostí o peníze z programů Evropské unie a komunikovat s evropskou centrálou a Evropskou komisí ohledně potřeb ČR v dané oblasti. Členské státy mají určit subjekt, který bude jako koordinační centrum působit, do letošního 29. prosince.

NÚKIB podle návrhu už činí předběžné kroky, které k vytvoření koordinačního centra směřují. "Na národní úrovni oslovil relevantní instituce státní správy a akademická a výzkumná pracoviště s dotazem, zda mají zájem se na činnosti centra podílet," uvádí návrh. NÚKIB oslovil ministerstva obrany, průmyslu, vnitra, Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, řadu vysokých škol či Svaz průmyslu a dopravy. Přesná podoba centra podle NÚKIB vyplyne až z další diskuse.

Kabinet by měl podle návrhu pověřit ředitele NÚKIB úkolem zajistit zřízení NKC na národní úrovni. Šéfovi úřadu by také podle navrhovaného usnesení měla dát vláda za úkol, aby ji do konce roku informoval o posunu příprav.