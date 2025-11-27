"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce

Opoziční strany vyjádřily obavy, že mimořádné jednání Poslanecké sněmovny, svolané kvůli střetu zájmů pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše, se ve čtvrtek nemusí věnovat vůbec danému tématu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se totiž jako první přihlásil do rozpravy, ačkoliv zvyklosti obvykle velí, že by měl přednost navrhovatel schůze. V tomto případě šlo o zástupce končící vládní koalice, tedy bývalé pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, a také Pirátů.

Pětice stran iniciovala setkání, které neslo název „Objasnění řešení střetu zájmů Andreje Babiše, možného budoucího premiéra“. Cílem opozice je přimět Babiše k vysvětlení, jak plánuje vyřešit svůj střet zájmů, který by nastal po jeho jmenování předsedou vlády. Babiš naznačil, že schůze nepůjde podle představ bývalé pětikoalice, když prohlásil: „Nebudu obstruovat, ale řeknu vám můj příběh. Takže si vezměte popcorn a budu vám vyprávět můj příběh v politice, ale i ohledně střetu zájmů.“

Mimořádné zasedání, které požadovalo devět desítek poslanců, bylo svoláno předsedou Sněmovny a šéfem SPD Tomiem Okamurou na podvečerní hodiny. Strany nové koalice, tedy ANO, Motoristé sobě a SPD, již předem avizovaly, že nehodlají podpořit program tohoto zasedání. Průběh schůze byl výrazně ovlivněn tím, kdo se dostal k řečnickému pultu jako první, protože ještě před hlasováním o programu mohli vystoupit řečníci s přednostním právem.

Babiš ve čtvrtek po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, kde představil návrh složení nové vlády, uvedl, že stále platí dřívější slib zveřejnění řešení své situace. Konkrétní termín pro toto zveřejnění však zatím nebyl domluven. Prezident Petr Pavel následně v tiskové zprávě oznámil, že je připraven jmenovat Andreje Babiše premiérem do týdne poté, co Babiš zveřejní způsob vyřešení svého střetu zájmů. Jmenování celé vlády má následovat v řádu několika dní.

Hrad tak potvrdil, že termín oznámení je zcela v rukou Andreje Babiše. Nynější sněmovní opozice tvrdí, že by Babiš měl dostat veřejnou příležitost objasnit, jak se plánuje vypořádat s vlastnictvím holdingu Agrofert před nástupem do premiérské funkce. Veřejné vysvětlení postupu požaduje i prezident Pavel, který uvedl, že bez něj Babiše premiérem nejmenuje. Šéf hnutí ANO však celou záležitost označuje za citlivou a slíbil, že s publikací postupu přijde těsně před svým jmenováním.

Místopředseda ANO Karel Havlíček označil svolání mimořádné schůze za zastírací manévr končící koalice, kterým se snaží odvést pozornost od diskuze o rozpočtu. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný označil schůzi za naprosto zbytečný exhibicionismus nastupující opozice a menšiny ve Sněmovně. Boris Šťastný prohlásil, že v tuto chvíli Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů a že pokud by ho prezident jmenoval premiérem, měl by poté ze zákona na vyřešení takové situace ještě 30 dní.

