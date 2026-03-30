Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne

Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.
Babiš zdůraznil, že dominantní postavení na českém trhu mají polský Orlen a maďarský MOL, které společně ovládají 54 % distribuce i výroby. Vláda těmto hráčům představila svůj požadavek na snížení marží na úroveň 2,5 koruny u benzinu a 3,5 koruny u nafty. Premiér zároveň ostře zkritizoval prodejce za to, že si podle jeho slov „mastí kapsy“ a zneužívají situaci zejména na exponovaných místech, jako je dálnice D1.
Ačkoliv v pondělí nepadlo definitivní rozhodnutí o administrativním zastropování cen, ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové již připravuje konkrétní legislativní opatření. Stát chce mít v rukou nástroj, kterým by mohl marže regulovat, pokud se s distributory nedohodne po dobrém. Další kolo jednání s těmito klíčovými zástupci byznysu je naplánováno na středu.
Kromě regulace marží kabinet zvažuje také úpravu spotřební daně. Ministerstvo financí v současné době analyzuje několik variant jejího možného snížení, což by mohlo koncovou cenu pro řidiče dále srazit. Výsledky těchto analýz projedná vláda na svém mimořádném čtvrtečním zasedání, které má začít v 10 hodin dopoledne a mělo by přinést už finální soupis opatření.
Významným bodem pondělního jednání bylo také rozhodnutí o uvolnění státních hmotných rezerv. Vláda schválila půjčku 100 000 tun ropy ze zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) pro rafinerie skupiny Orlen Unipetrol. Toto opatření má kompenzovat omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL a zajistit plynulou výrobu nafty a benzinu v období od 1. dubna do konce května.
Aktuální situace s dodávkami ropy do České republiky je nyní plně závislá na západní cestě, tedy na ropovodu TAL z italského Terstu a navazujícím ropovodu IKL. Poté, co byly loni v březnu zastaveny dodávky z ruského ropovodu Družba, se Česko díky rozšíření západních kapacit dokázalo od ruské ropy zcela odstřihnout. Ropa k nám nyní proudí především z oblasti Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.
Pondělní tisková konference potvrdila, že vláda hodlá postupovat vůči prodejcům paliv velmi razantně. Zatímco dříve se ministryně Schillerová chlubila dobrovolným poklesem marží, nyní kabinet přechází k přímému tlaku a hrozbě regulací.
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.
Zdroj: Libor Novák