Vláda projedná prodloužení vyplácení solidárního příspěvku do konce března

Ministerstvo práce v podkladech k předpisu uvedlo, že od dubna by se pak zajištění lidí z Ukrajiny s vízem k ochraně mohlo změnit. Výdaje na čtvrt roku by mohly činit 534 milionů korun. Autoři návrhu podotkli, že resort práce ve svém rozpočtu ale tyto peníze nemá.

Solidární příspěvek zavedl takzvaný lex Ukrajina a nastavení podpory upravuje vláda v nařízení. To platí teď jen do konce roku. Ministerstvo práce navrhuje prodloužení do konce března. "Od dubna 2023 se předpokládá podrobnější změna právní úpravy zajištění osob s dočasnou ochranou," uvedlo v podkladech ministerstvo. Zdůvodnilo tak, proč navrhuje prodloužení do konce března bez dalších úprav. Před pár měsíci původně doporučovalo od nového roku částky přehodnotit podle vývoje situace.

Příspěvek je možné žádat na ubytování s prostorem na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, se záchodem a přístupem k pitné vodě. Stát vyplácí za bezplatné poskytnutí bydlení na nejméně 16 dnů v měsíci ubytovatelům podporu na náklady. Na jednoho ubytovaného člověka v samostatném bytě posílá 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun. Pokud lidé ubytovávají uprchlíky u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu pobírat 3000 korun na měsíc. Měsíčně mohou získat nejvýš 9000 korun. Solidární podpora je i pro ubytovatele, u kterých si běženci sami platí plyn a elektřinu.

Lidé mohou o solidární příspěvek žádat od 11. dubna, a to jen elektronicky přes aplikaci. Nutné je mít digitální identitu, využít se dá třeba ta bankovní. Podle podkladů stát v říjnu vyplatil podporu 19.400 příjemcům na ubytování téměř 50.000 uprchlíků. Dvě třetiny příchozích našly bydlení v samostatném bytě, třetina v domácnostech. Výdaje státu měsíčně na 50.000 ubytovaných by podle ministerstva činily 178 milionů korun, za čtvrtletí je to tedy 534 milionů. Tyto peníze resort ale ve svém rozpočtu na příští rok nemá, takže se bude muset zvýšit deficit, uvedli autoři návrhu.

Podotkli, že díky bydlení v domácnostech by se uprchlíci víc rozptýlili a nesoustředili na jednom místě. Vhodnější je to pro adaptaci a integraci. Kraje by navíc ušetřily ze svých rozpočtů za ubytování v zařízeních. V podkladech k minulému nařízení ministerstvo před půl rokem uvedlo, že pokud by se z hotelů a penzionů přesunulo do bytů 10.000 běženců, klesly by měsíčně výdaje na jejich ubytování téměř o 50 milionů korun. Nyní se příspěvek na noc pro zařízení zvedl, úspora při přesunu do samostatného bydlení by tedy byla ještě vyšší.