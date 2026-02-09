Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.
Pondělní zasedání vlády se konalo v nezvyklém složení, jelikož premiér Andrej Babiš i jeho první místopředseda Karel Havlíček odcestovali do Bavorska na jednání s tamním premiérem Markusem Söderem. Řízení kabinetu se tak ujala vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Hlavními tématy schůze byly úpravy trestního práva, narovnání odměn pro handicapované sportovce a přípravy na nadcházející zahraniční cesty ústavních činitelů.
Jedním z klíčových bodů, které kabinet schválil, je novela trestního zákoníku zaměřená na boj proti novodobému otroctví a obchodu s lidmi. Nová právní úprava rozšiřuje definici těchto trestných činů tak, aby bylo možné účinně postihovat zneužívání náhradního mateřství, nezákonná osvojení dětí nebo nucené sňatky. Zákon nově cílí i na osoby, které služby obětí těchto zločinů využívají vědomě.
Vláda se rovněž zabývala narovnáním finančních odměn pro úspěšné reprezentanty. Po předchozí kritice ministerstvo pro sport pod vedením Borise Šťastného prosadilo, aby paralympionici dostávali za své medailové úspěchy stejné částky jako olympionici. Za zlatou medaili z nadcházejících her v Miláně a Cortině d'Ampezzo tak sportovci obdrží 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronzovou příčku 1,2 milionu korun.
V oblasti životního prostředí vláda zaujala odmítavý postoj k poslaneckému návrhu opozice, který předložil exministr Petr Hladík. Návrh se týkal rychlejšího řešení závažných ekologických škod, ale kabinet jej označil za nadbytečný. Současně však vláda jmenovala nové členy rady, která rozhoduje o využití prostředků z emisních povolenek. Vedle premiéra a ministrů Schillerové a Havlíčka v ní usedne také zmocněnec pro Green Deal Filip Turek.
Diskuse se dotkla také plánované účasti české delegace na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Na prestižní akci mají koncem týdne zamířit prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka, ovšem každý samostatně. Tento fakt odráží napjatou atmosféru mezi Hradem a ministerstvem zahraničí, která eskalovala poté, co prezident obvinil Macinku z vydírání kvůli jmenování Filipa Turka členem vlády.
Zatímco opozice ústy Tomia Okamury kritizuje, že by zahraniční politiku měla v Mnichově reprezentovat primárně vláda, ministr školství Robert Plaga vnímá účast prezidenta jako příležitost k postupnému urovnání vztahů. Konflikt mezi hlavou státu a ministrem zahraničí vyvolal v uplynulých týdnech vlnu veřejných protestů na podporu prezidenta, přičemž petici za Petra Pavla podepsalo již přes tři čtvrtě milionu lidí.
Kromě aktuálních politických sporů se Alena Schillerová věnovala i ekonomickým tématům, konkrétně obnovení elektronické evidence tržeb. Ministryně potvrdila, že v této věci již existuje shoda, a detailní parametry systému plánuje veřejnosti představit na tiskové konferenci 18. února. Vláda tak pokračuje v přípravách na návrat tohoto nástroje do české ekonomiky.
Novela trestního zákoníku kromě ochrany obětí otroctví řeší i praktické otázky spojené s výkonem trestů. Nově upravuje situace, kdy dojde k úrazu nebo vzniku škody během vykonávání soudem uložených obecně prospěšných prací. Tím se má zajistit jasnější právní rámec pro obce i odsouzené, kteří se na těchto pracích podílejí.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit.
Zdroj: Jan Hrabě