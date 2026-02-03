Vyrazím se slovenským ministrem na Kypr, honosil se Turek. Já ale nikam nejedu, zareagoval Taraba

Plánovaná cesta vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka na Kypr se nekoná. Turek přitom ještě v pátek na tiskové konferenci nadšeně oznamoval, že se slovenským ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou vyrazí na neformální unijní jednání. Cesta měla být zaměřena na obhajobu olova v Evropské unii a podporu zájmů střelců.
Slovenská média původně spekulovala o tom, že by Turek mohl využít slovenský vládní speciál, který by pro něj přiletěl do Prahy. Ministr Taraba však tyto informace i samotnou účast na Kypru popřel.
Na svém facebookovém profilu uvedl, že se žádné cesty neúčastní, protože v daném termínu musí být přítomen na jednání slovenského parlamentu.
„Šimečkův hoaxerský DeníkN opět šíří bludy. Je jasné, že se snaží překrýt podvody jeho rodiny s eurofondy, ale mohli by si alespoň zjistit, že na žádný Kypr nejedu a budu na jednání v parlamentu,“ uvedl na facebooku.
Tento rozpor v informacích přišel krátce poté, co byl Filip Turek jmenován zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku, což vyvolalo značnou pozornost v českém i slovenském politickém prostředí.
Turek v pátek vyjadřoval slovenské straně vděčnost za možnost společného postupu, realita slovenské vládní agendy se však nakonec ukázala být jiná.
Důležitým aktérem sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) je poradce hlavy státu Petr Kolář. Právě na jeho telefon dorazily tolik diskutované esemesky. Kolář se nyní poprvé od začátku kauzy vyjádřil.
Zdroj: Jan Hrabě