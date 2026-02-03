Vyrazím se slovenským ministrem na Kypr, honosil se Turek. Já ale nikam nejedu, zareagoval Taraba

3. února 2026 16:15

Plánovaná cesta vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka na Kypr se nekoná. Turek přitom ještě v pátek na tiskové konferenci nadšeně oznamoval, že se slovenským ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou vyrazí na neformální unijní jednání. Cesta měla být zaměřena na obhajobu olova v Evropské unii a podporu zájmů střelců.

Slovenská média původně spekulovala o tom, že by Turek mohl využít slovenský vládní speciál, který by pro něj přiletěl do Prahy. Ministr Taraba však tyto informace i samotnou účast na Kypru popřel.

Na svém facebookovém profilu uvedl, že se žádné cesty neúčastní, protože v daném termínu musí být přítomen na jednání slovenského parlamentu.

„Šimečkův hoaxerský DeníkN opět šíří bludy. Je jasné, že se snaží překrýt podvody jeho rodiny s eurofondy, ale mohli by si alespoň zjistit, že na žádný Kypr nejedu a budu na jednání v parlamentu,“ uvedl na facebooku.

Tento rozpor v informacích přišel krátce poté, co byl Filip Turek jmenován zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku, což vyvolalo značnou pozornost v českém i slovenském politickém prostředí.

Turek v pátek vyjadřoval slovenské straně vděčnost za možnost společného postupu, realita slovenské vládní agendy se však nakonec ukázala být jiná.

