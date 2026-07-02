Zájem Čechů o předčasné důchody se vrací k normálu, naznačují data

Kolik lidí v Česku žádá o předčasný starobní důchod? Příslušný úřad se rozhodl shromáždit data za posledních deset let. Jak se ukázalo, největší zájem o brzký odchod do penze měli lidé v letech 2022 a 2023. Tehdy bylo nutné zpracovat téměř 180 tisíc žádostí.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dlouhodobě zveřejňuje statistické údaje o počtu nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod. V souvislosti s aktuálním zájmem o vývoj počtu těchto žádostí nyní přináší souhrnný přehled dat za období let 2016 až 2026, který umožňuje zasadit průběžně zveřejňované statistiky do širšího časového kontextu.
Počty nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod se v jednotlivých letech nevyvíjejí izolovaně. Ovlivňuje je celá řada faktorů, například změny právních předpisů, ekonomická situace, demografický vývoj nebo různé mimořádné okolnosti. Proto je při interpretaci průběžně zveřejňovaných údajů vhodné sledovat delší časové období, nikoliv pouze jednotlivé měsíce nebo čtvrtletí.
Z dlouhodobé časové řady je patrné, že v letech 2016 až 2021 se počet nově podaných žádostí o předčasný starobní důchod pohyboval přibližně mezi 27 a 35 tisíci ročně. Výraznou odchylku představují roky 2022 a zejména 2023, kdy ČSSZ evidovala mimořádně vysoký počet podaných žádostí.
Výrazný nárůst počtu žádostí v letech 2022 a 2023 souvisel s několika souběžnými faktory. Významnou roli sehrály tři mimořádné a jedna řádná valorizace důchodů v letech 2022 a 2023, stejně jako změny podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu od 1. října 2023. Ty zahrnovaly zpřísnění podmínek nároku, zvýšení krácení za předčasnost a úpravu pravidel valorizace předčasných starobních důchodů. Tyto změny vedly řadu pojištěnců v předdůchodovém věku k podání žádosti ještě podle dřívějších podmínek. V letech 2022 a 2023 tak bylo podáno téměř 180 tisíc nových žádostí o předčasný starobní důchod.
Tyto mimořádné okolnosti ovlivnily také počty nově podaných žádostí v následujících letech. V roce 2024 evidovala ČSSZ 14 336 nově podaných žádostí a v roce 2025 pak 9 230 žádostí, přičemž vývoj v těchto letech byl ovlivněn mimořádně vysokým počtem žádostí podaných v letech 2022 a 2023. Průběžné údaje za leden až květen 2026 zatím naznačují návrat počtu nově podaných žádostí k úrovním obvyklým v předchozích letech, což může být způsobeno i změnou výpočtu předčasného starobního důchodu s účinností od 1. 1. 2026 (nově má pojištěnec, který získal alespoň 45 let pojištění, nárok na mírnější krácení důchodu za předčasnost). Rok 2026 však dosud není uzavřen, a proto bude možné jeho celkové výsledky objektivně vyhodnotit až po zpracování údajů za celý kalendářní rok.
ČSSZ zároveň připomíná, že žádost o starobní i předčasný starobní důchod lze podat osobně
na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení nebo pohodlně online prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Podrobné informace o podmínkách nároku i způsobech podání žádosti jsou
k dispozici v sekci Důchody snadně a přehledně na webových stránkách ČSSZ.
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Zdroj: David Holub