Druhá dávka vakcín Pfizeru má být dle lékové agentury po 21 dnech

Dříve bylo podle SÚKL v informacích o přípravku od Pfizer/BioNTech uvedeno, že interval mezi dávkami vakcíny má být "nejméně 21 dní". Nyní doporučuje podání druhé dávky právě tři týdny po první. Původně se také v informacích o této látce uvádělo, že účastníkům studie účinnosti vakcíny byla podávána druhá dávka mezi 19 a 42 dny po první. Teď se doplnilo, že přes 93 procent účastníků studie dostalo druhou dávku v kratším intervalu, a to 19 až 23 dní po první.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes řekl, že stanovisko EMA zná. Podle něj ale v Česku i nadále platí doporučení podat druhou dávku po 28 dnech kvůli nedostatku vakcín. Stejně to podle něj platí i v některých jiných zemích. Také Izrael, který očkuje nejrychleji, považuje podle Blatného za kritickou hranici interval 28 dnů.

Momentálně nejsou podle SÚKL k dispozici žádná klinická data o účinnosti vakcíny při podání druhé dávky mimo interval použitý ve studii. "Z toho důvodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při zvažování širšího dávkovacího intervalu, obzvlášť mimo interval 19 až 42 dnů po první dávce, protože riziko poklesu účinnosti vakcíny se zvyšuje s oddálením druhé dávky vakcíny," oznámil ústav.

Premiér Babiš 15. ledna oznámil, že po dohodě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) by se měli zdravotníci nechat očkovat až 28. den, a nikoliv 21. den po první dávce. Podle Babiše se jedná pouze o doporučení.

Spekulovalo se i o tom, že by se očkování druhou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech posunulo až za hranici 28 dní, protože částečně jsou očkovaní chráněni i po první dávce. Zastáncem tohoto kroku byl například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Blatný to ale již dříve odmítl. "Bylo upozorněno na to, že není vhodné prodlužovat dávku na déle než 28 dní," uvedl ministr.