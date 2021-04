KOMENTÁŘ: Blatnému nezlomila vaz politika, ale věda. Pro Zemana a Babiše je nepohodlný

"Každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí České republice a nese spoluzodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají," prohlásil dnes prezident Miloš Zeman. Netřeba chodit kolem horké kaše, prezident se netají záměrem dostat do Česka neschválené vakcíny z jeho oblíbených zemí, z Ruska a Číny.

Nařknout zkušeného lékaře ze spoluzodpovědnosti v případě až tisíců mrtvých lidí, to už je ale jiná káva. Na to je za normálních okolností potřeba opravdu silný žaludek, za stávající situace ale Zemanův výrok pouze dokládá, jak zoufale mít v Česku neregistrované vakcíny ze zemí, k nimž má dlouhodobě kladný vztah.

Prezident ale není lékař. Nemá zdravotnické vzdělání a nedokáže posoudit bezpečnost přípravků, které zatím nevyhodnotil ani nejvyšší evropský kontrolní orgán, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Jeho apel na východní vakcíny tedy nelze brát vážně z pohledu lékařského, je však třeba jim přikládat váhu z politického hlediska.

To už ale nikoho nepřekvapí. Zemanová náklonnost k nedemokratickým východním režimům není ničím novým, a je ochoten kvůli ní zajít očividně hodně daleko. Namísto, aby tmelil vládu v době největší krize 21. století, tak nabourává důvěru v její představitele. Jinými slovy, v době, kdy část veřejnosti čelí krizi nedůvěry v očkování a vědeckou obec obecně, se nezdráhal přední lékařskou autoritu několikrát bezostyšně potupit.

I Andreji Babišovi ale výměna ministra očividně vyhovuje. Premiér za poslední dobu několikrát dokázal, že v době krize není schopen efektivně řídit stát. Ačkoliv by se rád pasoval do role spasitele, který Česko vyvedl z nejhoršího, v případě problémů zodpovědnost rád přehazuje na druhé. Se Zemanem si jdou navíc krásně na ruku, neboť i on má s prosazováním neschválené léčby bohaté zkušenosti.

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Kauza s antiparazitním ivermektinem ukázala, že ani premiér příliš nehledí na to, co skutečně zabírá, a kolem čeho je jen příliš velký mediální boom. Veřejně to zkrátka vypadá dobře a v očích potenciálních voličů mu to zvyšuje kredit. To je pro něj půl roku před volbami podstatné.

Á propos podobně, jako se Zeman netají svou láskou k Východu, Babiš nijak neskrývá, že opatrný přístup k neotestovaným přípravkům neschvaluje. Sám ostatně uvedl, že měl problém se spolupracovníkem Blatného, který nesouhlasil s nákupem protilátkových léků. Ačkoliv se podrobněji nevyjádřil, o které léky se jedná, na podstatě věci to nic nemění. Vyhodil ministra, s jehož prací prý nebyl nespokojený, i kvůli jeho spolupracovníkovi.

Na druhou stranu je nutno přiznat, že kritika mířící na špatné PR resortu, oprávněná je. Marketing a komunikace ministerstva zdravotnictví nebyly na nejlepší úrovni, a dle informací, které získal server EuroZprávy.cz ze zdrojů blízkých Blatnému, není exministr příliš nakloněn komunikaci, zejména co se médií týče.

"Ideální" ministr by ale měl mít ještě něco víc, a sice ohebnou páteř, která by vyhovovala jak Babišovi, tak Zemanovi. Není tajemstvím, že oba přední hráči tuzemské politické scény se snaží vyhnout vzájemným konfrontacím, a v čele resortu proto uspěje zejména ten, kdo oběma vyhoví.

Zároveň se ale ukázala neschopnost Česka poučit se z chyb druhých. Slovensko, které jako první v Evropské unii nasadilo neregistrovanou léčbu a objednalo miliony dávek ruské vakcíny, se propadlo do hluboké vládní krize, která způsobila odchod několika ministrů a výměnu na postu premiéra. Až neuvěřitelně pak v tomto kontextu působí skutečnost, že tamní dávky Sputniku V dodnes nejen že nebyly použity, ale dokonce nejsou ani totožné s vakcínou, která se používá v jiných zemích a o níž psal vědecký časopis Lancet.

Nedělejme si však plané naděje, k takovému konci zřejmě Česko nedospěje. Babiš se totiž už několikrát ocitl v pozici, kdy by na jeho místě každý soudný politik rezignoval, a nikdy tak neučinil. Je rozhodnut za každou cenu doklepat své volební období, které bude na premiérském postu možná jeho posledním. Ale vzhledem k tomu, že Arenberger už začal úřadovat, a slíbil nejen lepší komunikaci, ale nepřekvapivě neodmítl ani neschválené vakcíny, se zdá, že Babiš se Zemanem pro sebe prozatím našli toho pravého ministra. Do doby, než opět začne být nepohodlný.