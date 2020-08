Mapa cestovatele: Češi musí do karantény v Norsku či Slovinsku, rizikové je Rumunsko

Omezení pro cestování se v evropských státech začala uvolňovat v červnu a ČR začala od 15. června uplatňovat takzvaný semafor pro Evropu, který barevně odlišuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích a podle toho upravuje i pravidla platná pro vstup do Česka z těchto zemí.

U zemí s nízkým a středním rizikem úřady nevyžadují po českých občanech negativní test na koronavirus nebo místo něj nenařizují karanténu. Ty jsou povinné při návratu Čechů ze zemí s vysokým rizikem.

Pro české občany je v současnosti z evropských zemí jako rizikové hodnocené Rumunsko a od 24. srpna bude do této kategorie zařazena také většina španělského území. Naopak, Češi nemohou volně vycestovat do Finska, karanténu musí absolvovat po příjezdu do Estonska, Norska či Slovinska.

Aktuální podmínky cestování občanů ČR do vybraných zemí

Británie - Cestování je možné bez omezení.

Estonsko - Země vyřadila ČR ze seznamu bezpečných států už na začátku července, poté jej do něj vrátila a 24. července opět vyřadila. Češi tak musí při cestě do tohoto státu do čtrnáctidenní karantény. Stejná situace platí pro české občany i v Lotyšsku.

Finsko - ČR v současnosti stejně jako většina ostatních států EU nepatří mezi země, ze kterých je možné do Finska volně vycestovat. Pro cestovatele z těchto zemí platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech a po vstupu do země musí dodržet dvoutýdenní karanténu.

Francie - Cestování je možné bez omezení s výjimkou zámořských území.

Itálie - Cestování je možné bez omezení.

Kypr - Turisté přijíždějící z ČR se musí od 6. července prokázat maximálně tři dny starým negativním testem na koronavirus.

Maďarsko - Cestování je možné bez omezení.

Německo - Cestování je možné bez omezení.

Norsko - Lidé přijíždějící z ČR do země musí s platností od 8. srpna strávit deset dní v karanténě.

Polsko - Cestování je možné bez omezení.

Rakousko - Cestování je možné bez omezení.

Rumunsko - Je zařazeno mezi rizikové země, občané ČR vracející se ze země musí při návratu podstupovat test, nebo dvoutýdenní karanténu.

Řecko - Země původně chtěla od 17. srpna pro české turisty zavést povinnost prokázat se při vstupu do země negativním testem na covid-19. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a české diplomacie Řecko změnilo názor. Negativní test nyní musí předložit turisté cestující přes pozemní hranici. Test přitom nesmí být starší než 72 hodin a spolu s ním musí být předloženo potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce.

Slovensko - Cestování je možné bez omezení.

Slovinsko - Země poprvé vyřadila ČR z bezpečných států již počátkem července, o pár dní později Lublaň omezení zmírnila a za středně rizikový označila jen Moravskoslezský kraj. Bez omezení mohli Češi znovu do Slovinska cestovat od 17. července, ale od 7. srpna bylo Česko znovu zařazeno mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je tak nyní pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Pokud zemí jen projíždějí, omezení se na ně nevztahuje, tranzit ale nesmí přesáhnout 12 hodin.

Španělsko - V aktualizovaném seznamu bezpečných zemí, který vydá ministerstvo zdravotnictví, se očekává, že Španělsko bude zařazeno mezi rizikové země. Pro české občany bude od 24. srpna platit povinnost podstupovat při návratu do ČR test, nebo karanténu. Výjimku budou mít pouze Kanárské ostrovy.

Švédsko - Cestování je možné bez omezení.

Tunisko - Země zařadila ČR mezi bezpečné státy na začátku srpna. Od 26. srpna by mělo začít platit opatření, které zavádí při vstupu do Tuniska nutný negativní test na koronavirus pro cestující ze všech zemí. Pro české občany však platí výjimka vyjednaná již 28. července, díky níž mohou vycestovat do země bez testů na covid-19 v rámci organizované turistiky.