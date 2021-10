Nová nařízení vlády: Neočkovaní učitelé s respirátorem, konec izolace po návratu do Česka

Vláda také dnes rozhodla o testování ve školách v okresech, kde za posledních sedm dní přibylo více než 300 nakažených na 100.000 obyvatel. Uskuteční se 1. a 8. listopadu, týkat by se mělo škol v osmi okresech. Vojtěch řekl, že v těchto termínech se budou muset testovat také všichni zaměstnanci škol, pokud nejsou očkováni nebo nejsou do šesti měsíců po prodělání nemoci.

Plaga na twitteru uvedl, že testování se bude týkat okresů České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Vojtěch řekl, že testování bude ve stejném režimu jako na začátku školního roku. Testovat se nebudou muset ty děti, které jsou očkované, v posledním půl roce prodělaly covid nebo budou mít doklad o negativním testu z jiného odběrového místa. Stejná pravidla platí i pro zaměstnance škol. Pro neočkované učitele navíc bude od listopadu platit povinnost nosit respirátor při výuce. Výjimku budou mít učitelky a učitelé v mateřských školách a dětských skupinách. Podle Vojtěcha bude také obnovena povinnost studentů ubytovaných na vysokoškolských kolejích prokázat bezinfekčnost. Pokud nejsou očkováni nebo po nemoci, budou muset každých sedm dní na antigenní test. Na internátech tato povinnost nebude.

"Konvoj ministerstva školství s antigenními testy je již na cestě. Základní a střední školy v osmi okresech, ve kterých ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování v termínech 1. a 8. listopadu, je obdrží prostřednictvím zřizovatelů v nejbližších dnech," uvedl Plaga dále. Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové by školám doručené zásoby měly stačit na obě kola testování. V úterý jim ministerstvo rozešle informace o tom, jak se vše bude organizovat.

V prvním kole zřejmě nebude možné, aby školy využily přesnějších PCR testů. Podle Vojtěcha se o tom dnes na vládě nemluvilo. Možnost chce probrat ještě s Plagou. Antigenní testy mají školy od státu zdarma, PCR si musí zajišťovat samy. V září na ně mohly žádat příspěvek od ministerstva školství.

Po návratu do Česka už lidé nebudou muset do samoizolace

Neočkovaní lidé už nebudou muset po příjezdu do České republiky z červených a tmavě červených zemí na takzvané mapě cestovatele nastoupit do samoizolace. Zachována bude povinnost testu na covid-19. Do doby, než lidé obdrží výsledek, budou mít povinnost nosit všude respirátor. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Kabinet vzal změnu opatření na vědomí.

Ministerstvo zdravotnictví tak zareagovalo na rozhodnutí Městského soudu v Praze, který k 1. listopadu zrušil část opatření o samoizolaci při návratu z červených a tmavě červených zemí, které značí státy s vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Dosud museli lidé být v samoizolaci do té doby, než dostali výsledek PCR testu, na který mohli jít nejdříve pátý, nejpozději 14. den po příjezdu.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář lidem ale zůstane i po 27. říjnu, ministerstvo zdravotnictví doplní v opatření odůvodnění, řekl Vojtěch. Městský soud v Praze ke středě povinnost zrušil, zasahuje podle něj mimo jiné do práva vstoupit na území ČR, které má každý občan.

Příjezdový formulář musejí vyplnit lidé starší šesti let při návratu ze všech zemí, pokud pobývali v zahraničí v posledních 14 dnech déle než 12 hodin.