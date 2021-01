Plaga věří, že kloktací testy pro studenty se v řádu týdnů objeví

"Návrat do škol ano, ale ve chvíli, kdy ministerstvo zdravotnictví řekne, že je to vhodné. Rozhodně ne za každou cenu," řekl Plaga.

U středoškoláků si ministr dovede případně představit různé varianty testování na covid-19, tedy i stěry z nosohltanu. U žáků prvního stupně základních škol by byly ale přípustné podle něj jen testy ze slin.

V Česku jsou podle Plagy dvě firmy, které testy vyvíjejí. Záležet bude i na tom, kdy dostanou povolení od ministerstva zdravotnictví. Důležitá bude také logistika, například u maturantů by šlo o sto tisíc studentů, kteří by měli být pravidelně třeba jednou týdně testováni.

Ministr Radiožurnálu také řekl, že do dvou až tří týdnů by se mohly objevit výsledky studie Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů BISOP, které zkoumá šíření viru. Předběžné výsledky podle Plagy ukazují, že školy nejsou zvláštním místem, kde by se koronavirus šířil rychleji. "Školy nejsou žádným semeništěm. Když jsou otevřené, k nějakému přenosu dochází. Vir je všudypřítomný a školy nejsou výjimkou," řekl ministr.

Většina žáků a studentů byla od března ve školách jen pár týdnů. Vláda v pátek rozhodla, že v současném pátém stupni opatření budou moci chodit do škol i závěrečné ročníky základních a středních škol, upraví se také provoz malotřídek. O případném návratu prvního stupně by se mohlo rozhodnout podle vývoje epidemie ve středu 27. ledna, nevrátí se ale do škol dříve než v únoru. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli hovořil o půlce února, pokud počty hospitalizovaných klesnou pod 3000. Nyní je v nemocnicích přes 5600 lidí s covidem.