Prymula prozradil, co se stane, když se lidé nenechají očkovat proti covidu

Většina Čechů totiž není ochotná nechat se očkovat proti nemoci covid-19, až bude k dispozici vakcína. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM/MARK.

Pětina z lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, uvedla, že obecně nedůvěřuje vakcínám. Stejný podíl lidí se obává, že připravované vakcíny proti covidu-19 nejsou dostatečně prověřené.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula se obává, že to do budoucna způsobí problémy. Například v případě chřipky má zájem o vakcínu pouze šest až osm procent lidí.

"Pokud by nedejbože nastala situace, že by se proočkovalo jen osm procent populace, tak si troufám říct, že by tu ten virus dále koloval v podobné míře," řekl Novinkám.

"Pak bychom v podobné křeči působili dalších mnoho měsíců. Nicméně já doufám, že se to nestane a lidé pochopí, že tady to očkování skutečně na místě je," dodal.

Očkování je podle něj jednodušší než další sociální a ekonomická opatření. K tomu, aby se epidemie porazila, je ale kromě proočkovanosti potřeba i promoření populace.

"Bude to kombinace určitého promoření populace, což bude menší část, a pak těch, kteří se proočkují. A já myslím, že se budeme nuceni dostat na proočkovanost kolem 60 procent, jinak ten virus tu bude intenzivně cirkulovat dál," tvrdí.