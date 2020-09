Lidé se tváří, že se nic neděje, ale oslava na Karlově mostě byl festival hlouposti, říká Kubek

Vývoj koronavirové situace v Česku se začátkem měsíce září značně zvrtl. Druhá vlna zasáhla tvrdým úderem a bylo zaznamenáno několik rekordů v počtu pozitivních případů od jara letošního roku. Přesto mnoho lidí se domnívá, že situace není riziková, odmítá nosit ochranné prostředky a nesouhlasí s mnoha nařízeními vlády. „Situace je opravdu vážná. Měli bychom všichni přestat švejkovat a konečně začít celou situaci brát vážně,“ uvedl v úvodu rozhovoru pro Interview Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

Kubek upozorňuje, že situace se vyvíjí značně horším směrem, než tomu bylo na jaře, kdy byli všichni strnulý hrůzou, ale podle jeho slov se teď řada lidí stále tváří, jakoby se vůbec nic nedělo. „Když si představíte, že se dnes nakazíte, tak za 10 až 14 dní u vás nemoc pravděpodobně propukne a až za dalších 10 dní se dostanete do nemocnice. Když to všechno špatně dopadne, můžete být v kolonce zemřelých,“ varuje prezident České lékařské komory. Dodal, že uváděné statistiky mají zpoždění a hospitalizovaní lidé v současné době jsou obrazem situace z druhé poloviny srpna.

Chaotické rozvolňování ochranných opatření vláda započala v květnu a před začátkem letních prázdnin neplatila prakticky žádná. V tom Kubek vidí klíčovou chybu, upozornil na možnost předvolební kampaně, která podle jeho slov sehrála důležitou roli v souvislosti s rozvolňováním restrikcí. „Když si vzpomenu na festival hlouposti 30.června na Karlově mostě, kde se několik tisíc lidí tvářilo, že se mají rádi a nebezpečí skončilo nebo když si představím ty davy polonahých opilců, kteří se po sobě povalovali a křičeli, že jsou mistři já nevím čeho. Tak nám lékařům z toho trnulo v zádech, a to byla ta zásadní chyba,“ podotýká Kubek.

Prezident České lékařské komory se domnívá, že „záchranná brzda“ měla být zatažena již o prázdninách, kdy se počty nakažených začaly opět zvedat. Upozorňuje i na jednání exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který na doporučení epidemiologů vyhlásil, že od 1. září začne Česko opět s koronavirem bojovat. „Premiér měl vidinu voleb a nechtěl si kazit image, že jsme nejlepší země na světě, tak toto opatření odvolal,“ řekl Kubek. Dodal, že Adam Vojtěch neměl být ministrem už na jaře.

Kubek si od nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly slibuje, že bude lépe situaci organizovat, převážně dostupnost lůžek pro pacienty s covid-19. Přesný přehled v současnosti Kubek nemá. „Ministerstvo za Vojtěcha s ČLK nespolupracovalo a snažilo se nás ignorovat, ale z dostupných čísel, co mám k dispozici, rezervy jsou,“ uvedl Kubek. Dodal, že ČLK bude nyní ministerstvu zdravotnictví pomáhat, jak bylo nabízeno v minulosti Vojtěchovi a budou sdílet informace.

Prezident ČLK radí dodržovat 3R, tedy rouška, mytí rukou a rozestupy. Podle jeho slov se jedná o laciné a lehce proveditelné opatření a z dostupných studií je potvrzeno, že jsou účinná proti šíření koronavirové nákazy. „Zavedl bych ještě jedno R a to zdravý rozum,“ dodal Kubek. Je důležité zvýšit testovací kapacitu nejméně na 50 tisíc testů denně, aby se mohly infekce včas podchytit a měli by být podle slov Kubeka hrazené státem nebo pojišťovnami, protože je to levnější než následná hospitalizace. „To je klíč,“ míní prezident ČLK.