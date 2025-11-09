Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. listopadu 2025 8:21

Milan Kubek
Milan Kubek Foto: Česká lékařská komora

V čele České lékařské komory se nadále nic nemění. Prezidentem organizace, jejímž členem musí být všichni lékaři působící v Česku, se opět stal Milan Kubek. Komoru vede už téměř dvě desítky let. 

Komora o výsledcích volby nejvyššího vedení informovala na facebooku. "Milan Kubek zvolen prezidentem ČLK ve druhém kole," uvedla na sociální síti. Dlouholetý prezident získal 177 hlasů od delegátů.

Kubek, absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který v Praze provozuje vlastní soukromou interní ambulanci na poliklinice, je prezidentem České lékařské komory nepřetržitě od ledna 2006, kdy nahradil Davida Ratha. Předtím byl předsedou Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů.

Česká lékařská komora je nezávislou samosprávnou profesní organizací lékařů, která je zřízená zákonem. Komora se hlásí k odkazu lékařských komor zřizovaných na Moravě, ve Slezsku a v Čechách v letech 1893 a 1894. Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem komory.

30. října 2025 19:56

Do Česka dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence, oznámilo ministerstvo

Související

Městský soud v Praze, ilustrační fotografie.

Tušl stráví 19 měsíců za mřížemi kvůli dotírání na Kubka a Flegra

Pražský městský soud v pondělí potvrdil dezinformátorovi Patriku Tušloi souhrnný trest odnětí svobody v délce 19 měsíců za pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra a předchozí trestné činy. Dnešní rozhodnutí není pravomocné. 
Lékaři, ilustrační fotografie.

Odloží se stovky operací, avizují lékaři. Dohoda podle Kubka není na obzoru

Výpovědi z přesčasů už podalo více než 6100 lékařů, kteří tak budou chybět ve směnách, uvedli zástupci České lékařské komory (ČLK). V českých nemocnicích se nachází i oddělení, kde protestuje sto procent lékařů. Od prosince tak sice bude zajištěna akutní péče, ale odloží se stovky operací a tisíce ambulantních návštěv. 

Více souvisejících

Milan Kubek česká lékařská komora

Aktuálně se děje

před 27 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory

Po čase se v tuzemském hokejovém zákulisí opět dostalo do diskuze téma zrušení baráže a zavedení přímého sestupu a postupu mezi nejvyšší soutěží Tipsport extraligou a první Maxa ligou. A opět bez výsledku. Zatímco Asociace profesionálních klubů (APK LH) mající na starost řízení hokejové extraligy je pro pokračování aktuálního barážového systému, v němž se utkávají o postup či záchranu vítěz play-off první ligy s posledním týmem extraligy, Sdružení prvoligových klubů zase preferuje přímý postup a sestup.

včera

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře

Ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak vnímá ekonomickou politiku budoucí vlády. Naše redakce s ním probrala například deklarované udržování deficitu pod třemi procenty hrubého domácího produktu, státní podporu bydlení a hypoték nebo znovuzavedení EET. „Z mého pohledu je samozřejmě správné, pokud se omezí možnosti obcházení výběru daní. Na druhou stranu to pochopitelně bude znamenat zátěž, zejména pro menší živnostníky,“ říká ekonom.

včera

Aktualizováno včera

TOP 09 si volí nového předsedu strany. (8.11.2025) Prohlédněte si galerii

TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře

TOP 09 si zvolila nového předsedu, který nahrazuje končící Markétu Pekarovou Adamovou. Stranu od soboty povede poslanec Matěj Ondřej Havel, byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Prvním místopředsedou se stal poslanec Jiří Pospíšil.

včera

včera

Pavel Nedvěd

Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla

Po čase se opět do veřejného prostoru dostala debata o tom, kdo povede českou fotbalovou reprezentaci. Po říjnovém srazu byl totiž odvolán dosavadní trenér Ivan Hašek, aby ho pro zbytek kvalifikace na mistrovství světa nahradil jeho asistent Jaroslav Köstl. V úterý zasedal výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), na kterém měl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd přinést na projednání dvě jména možných Haškových nástupců. Ani nad jedním však ze strany členů výkonného výboru nepanovala nějaká velká spokojenost.

včera

včera

včera

Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který byl pověřen jednáním o sestavení příští české vlády, naznačil, že nevidí ve svém střetu zájmů důvod k tomu, aby nebyl jmenován premiérem. Babiš nicméně nadále tvrdí, že prezidentovi Petru Pavlovi, který si ho opět pozval na Pražský hrad, předloží řešení problému. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy