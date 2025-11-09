V čele České lékařské komory se nadále nic nemění. Prezidentem organizace, jejímž členem musí být všichni lékaři působící v Česku, se opět stal Milan Kubek. Komoru vede už téměř dvě desítky let.
Komora o výsledcích volby nejvyššího vedení informovala na facebooku. "Milan Kubek zvolen prezidentem ČLK ve druhém kole," uvedla na sociální síti. Dlouholetý prezident získal 177 hlasů od delegátů.
Kubek, absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který v Praze provozuje vlastní soukromou interní ambulanci na poliklinice, je prezidentem České lékařské komory nepřetržitě od ledna 2006, kdy nahradil Davida Ratha. Předtím byl předsedou Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů.
Česká lékařská komora je nezávislou samosprávnou profesní organizací lékařů, která je zřízená zákonem. Komora se hlásí k odkazu lékařských komor zřizovaných na Moravě, ve Slezsku a v Čechách v letech 1893 a 1894. Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem komory.
Související
Tušl stráví 19 měsíců za mřížemi kvůli dotírání na Kubka a Flegra
Odloží se stovky operací, avizují lékaři. Dohoda podle Kubka není na obzoru
Milan Kubek , česká lékařská komora
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
před 1 hodinou
Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče
před 1 hodinou
Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let
před 3 hodinami
Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend
včera
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
včera
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
včera
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
včera
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
včera
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
včera
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
včera
Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory
včera
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
včera
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
včera
Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé
Aktualizováno včera
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
včera
Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody
včera
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
včera
Rusům se zkomplikují cesty do zemí Evropské unie. Vízová pravidla se zpřísňují
včera
Obchody obsadili dobrovolníci. V Česku se koná podzimní kolo sbírky potravin
včera
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který byl pověřen jednáním o sestavení příští české vlády, naznačil, že nevidí ve svém střetu zájmů důvod k tomu, aby nebyl jmenován premiérem. Babiš nicméně nadále tvrdí, že prezidentovi Petru Pavlovi, který si ho opět pozval na Pražský hrad, předloží řešení problému.
Zdroj: Jan Hrabě