Vědci budou zjišťovat výskyt nemoci covid-19 mezi závislými na drogách

Využijí se k tomu rychlotesty ke zjištění protilátek z kapky krve. Vyšetření by se měla pak pravidelně opakovat, a to nejméně do června. Informace o studii s názvem ADI-COVID-19 zveřejnilo na webu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

V adiktologických službách by se mohlo využít celkem 30.000 testů. Vyšetření by mohly pravidelně podstupovat zhruba 2000 klientů se závislostmi. Testovat se budou i pracovníci. Kontroly se mají opakovat po týdnu a mají zmapovat šíření nákazy a jeho rychlost v rizikovém prostředí.

"Cílem naší studie je zjistit výskyt infekce mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb. Pomůže to ke zmapování infekce v ČR. Naše informace do celého obrázku přispějí," řekl při školení před spuštěním studie šéf monitorovacího střediska Viktor Mravčík. Podle něj je účast klientů dobrovolná a zapojí se jen ti, kteří sami budou chtít. Dobrovolný je test i u pracovníků.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové je důležité, aby Česko mělo informace o nákaze i mezi lidmi se závislostmi a mezi těmi, kteří s nimi pracují. "Závislé osoby často nemají domov ani stálé bydlení, uplatnění domácí karantény je u nich velmi složité. Mnozí uživatelé drog mají navíc často rozvinuté dlouhodobé zdravotní problémy, které zvyšují možnost nákazy koronavirovou infekcí a jejího dalšího šíření. Jsou bez rodinné podpory i finančních prostředků, často nedůvěřují systému a nejsou důslední v jednání s úřady," sdělila ČTK Vedralová.

Účastníci studie budou vyplňovat dotazník. Formulář při prvním odběru obsahuje tři desítky otázek, které se týkají užívání návykových látek, bydlení a dalších věcí. Při opakovaném vyšetření je dotazů zhruba polovina. Z prstu se pak odebere kapka krve ke zjištění protilátek, výsledky by měly být do 20 minut. Ti, kteří budou mít pozitivní test, by měli podstoupit ještě výtěr z nosohltanu a být v izolaci. Pokud bydlí na ubytovně, v azylovém domě či v chráněném bydlení, měli by upozornit provozovatele.

Národní monitorovací středisko se podílí také na celoevropské studii o dopadech koronavirové nákazy. Experti chtějí zjistit, jak se kvůli nemoci covid-19 v Evropě změnilo užívání drog a chování uživatelů.

Podobná studie o podílu lidí, kteří už mohli nákazu prodělat, začala tento týden na několika místech Česka. Zapojit by se do ní mělo až 27.000 lidí. Testovací místa jsou v Praze, Brně, Olomouci, Litoměřicích, Litovli a Uničově.