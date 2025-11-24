Policie odhalila organizovanou skupinu obchodníků s drogami

Policie odhalila organizovanou skupinu, jejíž členové jsou podezřelí z výroby a obchodu s drogami. Obviněno bylo celkem šest osob, některým z nich hrozí až dvanáctileté tresty odnětí svobody. 

Policisté se případem zabývali od druhé poloviny loňského roku. K realizaci přistoupili v noci na pátek 14. listopadu, kdy zadrželi organizovanou skupinu šesti osob ve věku od 23 do 45 let. V případu již bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

"Pět mužů a jedna žena se měli protiprávního jednání dopustit tím, že nejméně od roku 2024 do 13. listopadu 2025 se jako členové organizované skupiny podíleli na organizaci a samotné realizaci obchodu s metamfetaminem (tzv. pervitinem), přičemž za dané období zobchodovali nižší jednotky kilogramů uvedené drogy," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. 

Dotyční podle policistů vytvořili organizovanou skupinu, ve které měl každý jasně danou úlohu, aby tak znesnadnili dopadení a odhalení. Skupina působila zejména v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

"Při akci bylo provedeno sedm domovních prohlídek a čtyři prohlídky jiných prostor. Při nich bylo zajištěno okolo 100 gramů pervitinu, výpočetní technika a finanční prostředky zhruba 100 tisíc korun," sdělil mluvčí. 

Třem obviněným hrozí tresty odnětí svobody na 8 až 12 let a zbývajícím třem tresty odnětí svobody na 2 až 10 let. Čtyři obvinění, konkrétně šestatřicetiletá žena a muži ve věku 23, 28 a 36 let, jsou stíháni vazebně.

14. listopadu 2025 20:22

Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně

