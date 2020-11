Vědci chtějí testy na covid-19 zdarma. Podle ministerstva to není tak jednoduché

Biochemik Jan Trnka je jedním z vědců, který tvrdí, že testy na koronavirus mají být zdarma. "Frustruje mě, že to u nás stále není, dokonce slýcháme od vlády a dalších, že testovat není potřeba, protože by se systém zahltil. Nerozumím tomu. Snížila by se tím potřeba plošných opatření," řekl Rozhlasu.

Virolog Libor Grubhoffer by zavedl i plošné testování, lidé totiž podle něj necítí potřebu a odpovědnost. "A pokud na sobě pociťují příznaky, které by mohly vést k pozitivnímu testu, tak raději zůstávají doma. Nevstupují tak do trasovacího systému. Teď je asi čas začít se věnovat plošnému testování," vysvětlil.

K testům zdarma se navíc přiklání i někteří politici. Například poslanec a radiodiagnostik Vlastimil Válek za TOP 09 říká, že čím víc lidí budeme testovat, tím lépe. Dodal ale, že stát testy proplácet nemůže, pojišťovny však ano. To ale podle ministerstva není tak jednoduché.

"K tomu, aby mohlo být něco uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění, musí existovat zákonný důvod – zdravotní pojišťovny nemohou nic hradit bez zákonného zmocnění – to obsahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění," řekl Rozhlasu tiskový mluvčí Martin Novotný.

S tím souhlasí jiná část politiků. Bohuslav Svoboda z ODS tvrdí, že tato praxe, běžná v zahraničí, by v českých podmínkách nefungovala. Podle něj by měly být testy hrazeny jen tam, kde je to indikované.