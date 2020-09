Vědci se pustí do výzkumu vzorků z plošné testovací studie na jaře

Zdravotníci ji odebírali na přelomu dubna a května na odběrových místech v Olomouci, Litovli a v Uničově, kde se nechalo testovat celkem 9559 dobrovolníků. Jako jediným v zemi jim tehdy byla odebrána také krev. Analýza bude trvat minimálně tři měsíce, řekl dnes ČTK ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

"V souladu s veškerým plánem pokračujeme dál. Podařilo se nám vysoutěžit dodavatele, se kterým by již měla být zřejmě v tuto chvíli uzavřena smlouva v rámci fakultní nemocnice. Očekávám, že příští týden jim předáme materiál a zahájí se samotné testování protilátek. Současně to bude probíhat ještě dvěma dalšími komerčními systémy. Celkově tak budeme testovat protilátky prakticky ve všech dostupných třídách minimálně třemi nezávislými výrobci a dodavateli chemie. Já sám se velmi těším na výsledky, protože budou velmi zajímavé," uvedl Hajdúch.

Testovací studie sledující promořenost populace začala na Olomoucku 24. dubna. V regionu se do ní zapojilo nejvíce dobrovolníků ze všech odběrových míst v republice. Pouze na Olomoucku však tehdy prošli dobrovolníci nejen rychlotesty, ale byla jim odebírána i žilní krev, která měla posloužit vědcům pro další vědecký rozbor. K materiálům se vědci nyní vracejí po čtyřech měsících. "Potřebovali jsme vysoutěžit službu; je třeba si uvědomit, že se jedná o 9600 analýz, což by na běžné klinické automatizaci blokovalo vyšetřování pacientů. Soutěž byla dokončena, veškeré lhůty doběhly minulý týden," doplnil Hajdúch.

Výzkum protilátek je důležitý například v souvislosti s vakcínami. "Z pohledu vědy tam uvidíme jednotlivé třídy protilátek, protilátky proti různým typům antigenu toho koronaviru. Budeme se snažit zjistit, které z nich jsou nejlepší pro sérologickou diagnostiku tohoto onemocnění. Výsledky mohou být důležité pro optimalizaci vakcín nebo pro testování protilátkové odpovědi proti vakcínám," doplnil ředitel ústavu.

Studie kolektivní imunity na začátku května odhalila v české populaci velmi nízký počet nakažených nemocí covid-19. Pohybovala se tehdy kolem jednotek promile. Mezi 26.549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku to bylo 107 do té doby neodhalených pozitivních testů. V Olomouckém kraji byla původní kapacita pro 6500 zájemců, kraji se však díky enormnímu zájmu lidí i rychlosti vyšetření podařilo tento počet zvýšit o dalších více než 3000 míst.

Hajdúch: S koronavirem se budeme potýkat ještě 6 až 9 měsíců

Zhruba na šest až devět měsíců odhaduje ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Marián Hajdúch dobu, po kterou se bude společnost nadále potýkat s novým typem koronaviru. Časový horizont odhaduje v souvislosti s novými vakcínami. Podle něj se nárůst počtu onemocnění v České republice, v níž podle poslední denní aktualizace přibylo 680 případů tohoto onemocnění, dal očekávat. Hajdúch to dnes řekl v rozhovoru pro ČTK.

"Já jsem to jednoznačně očekával. Virus se chová stejným způsobem, je to prostě biologie, která zatím je. Ta se nedá ovlivnit jinak než procesy, které známe mnoho let - je to mytí rukou, bariérová ochrana typu roušek a sociální distanc. Česká republika má, domnívám se, jedny z nejmenších opatření a také jeden z největších výskytů v této chvíli," uvedl Hajdúch.

Podle něj pro diskusi, že by virus slábl, nejsou jednoznačné důkazy. "Virus jednoznačně atakuje jinou populaci přes léto, frekvenčně lze vidět mnohem více mladých lidí, kteří infekci mnohem lépe zvládají. Pravdou je, že na počátku infekce bylo hospitalizováno velké množství lidí, kteří by již nyní hospitalizováni nebyli. Protože o tom víme mnohem více a bojíme se těch problémů mnohem méně. Teď se skutečně hospitalizují lidé, kteří tu hospitalizaci potřebují," míní ředitel ústavu.

Hajdúch zároveň poukazuje na to, že je potřeba si uvědomit, že kometa pozitivně testovaných za každý den za sebou táhne obrovský ocas. "Počet hospitalizovaných začne přibývat za deset až 14 dnů. Než člověk dospěje od infekce do hospitalizace a odtud přesunem na jednotku intenzivní péče, trvá to deset i více dnů. Je potřeba si uvědomit, že ty procesy mají zpoždění dané biologií té nemoci. Vidíme jen okno, které je časově zpožděné o deset až 14 dnů za tím, co nás čeká," doplnil Hajdúch. Zastává názor, že nyní je nejdůležitější trasování.

Nejpříhodnější je podle něj se nechat očkovat. "Pokud někdo není zaočkovaný proti chřipce, případně starší jedinci vůči pneumokoku a hemofilovi, mají nejvyšší čas, aby tak učinili. Sezona respiračních infekcí se přibližuje. Pokud snížíme riziko toho, čeho jsme schopni předejít aktivní imunizací, zvýšíme pravděpodobnost, že dobře zvládneme to, čemu předejít nejsme schopni," dodal ředitel ÚMTM.

V Česku se od začátku pandemie novým typem koronaviru nakazilo podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví 26.452 lidí, nárůst oproti čtvrtku je rekordních 680 případů. Aktuálně nemocných je 7196 lidí, z nemoci se naopak již vyléčilo 18.830 lidí. V souvislosti s touto nemocí zemřelo 426 pacientů.