Zájem o roušky neutichá. Hitem jsou i nanošátky

Respilon v brněnském Technologickém parku vyrobil už přes 1,3 milionu nanovlákenných respirátorů. "Zájem o produkty ochrany dýchacího ústrojí se od jara tohoto roku enormně navýšil a svou výši si poptávka drží po celou dobu. Další dramatické navýšení nyní evidujeme ve spojitosti s nařízeními vlády. Na vysokou poptávku jsme připraveni, jak po stránce výrobních kapacit, tak po stránce procesní i zaměstnanecké," uvedla Zimová. Doplnila, že se vstupní náklady plošně zvedly.

Firma usilovala o zahájení výroby v Brně od jara. Dříve totiž vyráběla v Číně, což se stalo při zahájení koronavirové pandemie problémem, protože se ke svým výrobkům nedostala. Vyráběla také v Turecku, ale i odsud distribuce vázla, a firma tak nedokázala v nejkritičtějších měsících naplnit poptávku a řadu objednávek od zákazníků musela zrušit a vracet peníze. Po oboustranné dohodě zrušila i objednávku českého státu.

Letos v březnu obnovila výrobu roušek také společnost Dina-Hitex z Bučovic na Vyškovsku. "Doposud jsme vyrobili přes šest milionů kusů. Aktuální denní kapacita je 60.000 kusů. O ústenky je stále velký zájem. Cena, kterou jsme nastavili letos v březnu, se ukázala již po dvou týdnech jako neudržitelná, a to z důvodu zdražení a nedostatku vstupních materiálů. Od dubna jsme cenu nezměnili," řekla ČTK za firmu Libuše Machálková.

Firma Nanospace vyrobila od března do konce května půl milionu roušek z nanovláken. Zhruba 250.000 dodala jihočeským nemocnicím, dalších 200.000 kusů ministerstvu vnitra. Nyní dokončuje certifikaci pro nové roušky. Zprovoznila také portál, kde prodává ochranné pomůcky českých nanotechnologických výrobců, objednávek má teď až 2000 denně, proti létu dvacetinásobně víc. Roušky dál šijí i některé jihočeské textilky. ČTK to řekli zástupci firem.

Nanospace do loňska vyráběla lůžkoviny z nanovláken, jako doplňkové zboží prodávala roušky Respilon. Za několik týdnů by měla dostat certifikát, aby mohla svou roušku prodávat jako chirurgickou, a začne je vyrábět. Dosud si najímala jiné šicí dílny.

Zároveň vybudovala portál, na němž prodává české nanoroušky i respirátory. "Denně máme tisíc až 2000 objednávek ochranných pomůcek, jsme pod obrovským tlakem. Máme sklad na severní Moravě, tam si teď přes víkend brali brigádníky, odehrává se tam to, co před vánočním náporem," řekl ČTK obchodní ředitel Nanospace Jiří Kůs.

Prodej rostl i v létě, teď je ale proti červenci či srpnu zájem deseti- až dvacetinásobný. Výrobní potenciál v ČR je podle Kůse dostatečný. "Jednorázová vlna zvýšené poptávky způsobuje, že se zpožďují dodávky: přes léto jsme dodávali do dvou dnů, teď se to začíná protahovat na týden, tím obrovským nárůstem," řekl Kůs. Nanoroušky stojí podle druhu od 30 do 150 korun, respirátory od 70 do 230 korun.

Díky spolupracující firmě ze středních Čech má Nanospace linku, jež může denně vyrobit 10.000 roušek, kapacitu lze zvýšit na 22.000 kusů. Nanospace, jež letos čeká rekordní obrat v milionech Kč, teď vyrábí antivirové šátky s membránou firmy Pardam, denně tisíc.

Strakonická textilní firma Moira, která vyrábí funkční prádlo, ušila při koronavirové epidemii asi 20.000 roušek. "Zájem se po první vlně výrazně snížil, ale po pár kusech denně jsme je prodávali stále. A to včetně filtrů," řekla ČTK výkonná ředitelka firmy Marcela Vlčková. V posledních týdnech zaznamenala Moira vyšší zájem. Hodně roušek Moira rozdala.

Třeboňský Otavan vyrobil přes 280.000 látkových roušek. Teď má objednávky na 135.000 dalších. "Chtějí, abychom vyráběli látkovou roušku, do které si klient vkládá filtry, takže je látková rouška dlouhodobějšího charakteru," řekl ČTK generální ředitel Otavanu Lubomír Skála.

Po první vlně pandemie zbylo firmě ve skladech asi 2500 roušek, které doprodává. Když skončila jarní koronakrize, vrátil se Otavan ke své původní výrobě. "Neinvestovali jsme do toho, že bychom se připravovali na další výrobu roušek. Necertifikovali jsme je. A republika se zaplavila certifikovaným zbožím z dovozu," řekl Skála.