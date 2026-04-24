Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Libor Novák

24. dubna 2026 12:21

Pentagon
Pentagon Foto: defense.gov

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Frustrace Washingtonu pramení především z neochoty některých členských států poskytnout Spojeným státům přístup k základnám a přeletová práva pro potřeby íránského konfliktu. V dokumentu se uvádí, že poskytnutí této logistické podpory by mělo být naprostým základem fungování NATO. Pentagonské plány, které se šíří na vysoké úrovni, mají zároveň vyslat silný signál o tom, že aliance nemůže fungovat jako jednosměrná ulice.

Jedním z konkrétních návrhů je pozastavení „problematických“ zemí v důležitých či prestižních strukturách NATO. Španělsko se dostalo do hledáčku americké administrativy také kvůli odmítání zvýšit výdaje na obranu na pět procent HDP, ačkoliv Madrid tvrdí, že své závazky dokáže plnit i při nižších investicích. Španělský premiér Pedro Sánchez na zprávy o možném vyloučení reagoval prohlášením, že jeho země je loajálním partnerem NATO a pracuje pouze s oficiálními vládními dokumenty, nikoliv s interními e-maily.

Oficiální představitelé NATO však upozorňují, že zakládací smlouva aliance neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení členství některé ze zemí. Samotný Pentagon prostřednictvím svého mluvčího Kingsleyho Wilsona odmítl komentovat konkrétní vnitřní úvahy. Uvedl však, že ministerstvo zajistí, aby prezident měl k dispozici věrohodné možnosti, jak přimět spojence k plnění jejich části závazků.

V e-mailu se rovněž objevuje možnost, že by Spojené státy mohly přehodnotit svou diplomatickou podporu britských nároků na Falklandské ostrovy. Tento krok by byl součástí širšího napětí mezi Trumpovou administrativou a britským premiérem Keirem Starmerem, kterého prezident opakovaně kritizoval za neochotu zapojit se do války s Íránem. Trump dokonce označil britské letadlové lodě za hračky a premiéra srovnával s Winstonem Churchillem v nelichotivém duchu.

Analytici varují, že tyto hrozby mohou vážně poškodit důvěru mezi Evropou a Spojenými státy. I kdyby byly tyto plány právně nevymahatelné, veřejné výhrůžky vůči spojencům mohou podle odborníků zásadně ohrozit soudržnost aliance. Americký ministr obrany Pete Hegseth však trvá na tom, že aliance nemá velkou hodnotu, pokud její členové nejsou ochotni stát při Spojených státech v době potřeby.

před 36 minutami

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Související

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině

Představitelé amerického Pentagonu varovali, že budoucí vojenská pomoc Ukrajině již nemůže stát primárně na bedrech Spojených států. Elbridge Colby, nejvyšší úředník Pentagonu pro strategii, na setkání kontaktní skupiny v Berlíně zdůraznil, že Evropa musí urychleně převzít hlavní odpovědnost za obranu vlastního kontinentu. Podle jeho slov není tento krok otázkou volby, ale strategickou nutností, protože dosavadní čerpání omezených amerických zásob je nadále neudržitelné.
Pentagon

Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ

Americké ministerstvo obrany se ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy musí řešit kritický nedostatek klíčové munice. Podle informací listu The Washington Post Pentagon vážně zvažuje, že zbraně a vojenské vybavení původně určené pro Ukrajinu přesměruje na Blízký východ. Tento krok odráží rostoucí nároky, které na Spojené státy klade probíhající válečný konflikt s Íránem.

Více souvisejících

Pentagon NATO

Aktuálně se děje

před 36 minutami

Pedro Sánchez

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.

před 1 hodinou

Pentagon

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

před 1 hodinou

Do českých kin dorazil film Michael. Prohlédněte si galerii

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

před 2 hodinami

Jan Grolich

Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Filip Turek

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

USS Truxtun (DDG-103)

USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

včera

včera

včera

včera

včera

Agrofert

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

včera

včera

Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy