Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.
Frustrace Washingtonu pramení především z neochoty některých členských států poskytnout Spojeným státům přístup k základnám a přeletová práva pro potřeby íránského konfliktu. V dokumentu se uvádí, že poskytnutí této logistické podpory by mělo být naprostým základem fungování NATO. Pentagonské plány, které se šíří na vysoké úrovni, mají zároveň vyslat silný signál o tom, že aliance nemůže fungovat jako jednosměrná ulice.
Jedním z konkrétních návrhů je pozastavení „problematických“ zemí v důležitých či prestižních strukturách NATO. Španělsko se dostalo do hledáčku americké administrativy také kvůli odmítání zvýšit výdaje na obranu na pět procent HDP, ačkoliv Madrid tvrdí, že své závazky dokáže plnit i při nižších investicích. Španělský premiér Pedro Sánchez na zprávy o možném vyloučení reagoval prohlášením, že jeho země je loajálním partnerem NATO a pracuje pouze s oficiálními vládními dokumenty, nikoliv s interními e-maily.
Oficiální představitelé NATO však upozorňují, že zakládací smlouva aliance neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení členství některé ze zemí. Samotný Pentagon prostřednictvím svého mluvčího Kingsleyho Wilsona odmítl komentovat konkrétní vnitřní úvahy. Uvedl však, že ministerstvo zajistí, aby prezident měl k dispozici věrohodné možnosti, jak přimět spojence k plnění jejich části závazků.
V e-mailu se rovněž objevuje možnost, že by Spojené státy mohly přehodnotit svou diplomatickou podporu britských nároků na Falklandské ostrovy. Tento krok by byl součástí širšího napětí mezi Trumpovou administrativou a britským premiérem Keirem Starmerem, kterého prezident opakovaně kritizoval za neochotu zapojit se do války s Íránem. Trump dokonce označil britské letadlové lodě za hračky a premiéra srovnával s Winstonem Churchillem v nelichotivém duchu.
Analytici varují, že tyto hrozby mohou vážně poškodit důvěru mezi Evropou a Spojenými státy. I kdyby byly tyto plány právně nevymahatelné, veřejné výhrůžky vůči spojencům mohou podle odborníků zásadně ohrozit soudržnost aliance. Americký ministr obrany Pete Hegseth však trvá na tom, že aliance nemá velkou hodnotu, pokud její členové nejsou ochotni stát při Spojených státech v době potřeby.
Související
Ostuda Česka: Kontroverzní Kanye West má vystoupit v Praze, zbytek Evropy mu koncerty zrušil
Zdroj: Libor Novák