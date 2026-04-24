Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael.
Michael je filmový portrét člověka, který byl pro mnohé nezpochybnitelnou hudební ikonou. Tvůrci divákům slibují, že budou mít šanci znovu prožít zrození legendy Michaela Jacksona. Velkou zásluhu na tom má producent filmu Bohemian Rhapsody, jenž pojednával o jiné hudební legendě, konkrétně o kapele Queen a především o jejím frontmanovi, jímž byl Freddie Mercury.
Nový hudební film důsledně mapuje kariéru budoucího krále popu od prvních krůčků v rodinném seskupení Jackson Five, v němž od počátku prokazoval největší talent, přestože byl v kapele nejmladší. Čím dál populárnější seskupení vede pevnou rukou táta Joe (Colman Domingo), na křehkého Michaela možná až příliš pevnou.
Když kolem Jackson Five začnou kroužit hudební producenti, všichni si okamžitě uvědomí, že Michael je tím nejhodnotnějším prvkem skupiny, a ti nejodvážnější z nich začnou dokonce mluvit o tom, že by jeho kariéře nejvíc prospělo, kdyby se osamostatnil. Joe, despotický otec a tvrdý manažer v jednom, o tom samozřejmě nechce ani slyšet.
Michael však touží jít dál svou vlastní cestou. A tak se u Jacksonů rozhostí ticho před bouří, ve které se zrodí jedna hudební legenda a jedny z nejlepších písní v dějinách světové populární hudby.
Příběh Michaela Jacksona vznikl v produkci Grahama Kinga, jenž se do filmových dějin zapsal filmem Bohemian Rhapsody, který v českých kinech viděly bezmála dva milióny diváků. Samotného zpěváka ve filmu ztělesňuje jeho synovec Jaafar Jackson, který geny rozhodně nezapře.
"Na začátku jsem si vůbec neuměl představit, jak vůbec rozjet casting na hlavní postavu. Jenže pak jsem potkal Jaafara a nebylo co řešit," uvedl producent King, jenž věří, že v průběhu četných hudebních scén, které ve filmu jsou, diváci ve stylu měsíční chůze opět propadnou kouzlu Krále popu.
