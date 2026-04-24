Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.
Marek Výborný byl posledním z předsedů stran bývalé koalice SPOLU, který ve funkci po loňských sněmovních volbách setrval. Ve svém závěrečném projevu uznal osobní odpovědnost za volební porážku. Zdůraznil však, že je pyšný na to, jak se strana pod jeho vedením stavěla k zahraničněpolitickým otázkám a podpoře Ukrajiny.
Odcházející lídr ostře kritizoval současnou vládní koalici tvořenou hnutím ANO, SPD a Motoristy. Podle něj současná vláda vyměnila odpovědnost za populismus a chaotické lavírování. Varoval přitom lidovce před jakýmikoliv úvahami o vládní spolupráci s Andrejem Babišem, což označil za naivní cestu k politické sebevraždě.
Jan Grolich, který má v čele strany nahradit Výborného, přichází s cílem změnit vnímání KDU-ČSL. Chce, aby strana získala reálné ekonomické kompetence pro správu státu. Jeho vizí je, aby lidovci přestali být vnímáni pouze jako menší partner v širších koalicích a stali se silnějším hráčem.
Sjezd, kterého se účastní bezmála tři stovky delegátů, zahájilo tradiční poslechnutí hymen. Atmosféra v ostravském hotelu Clarion byla podtržena i přítomností některých členů v krojích. Kromě volby nového předsedy čeká delegáty také diskuse o strategickém směřování lidové strany v příštích letech.
Kromě předsednického křesla se rozhoduje i o místopředsednických postech. O pozici prvního místopředsedy usilují poslanci Benjamin Činčila a František Talíř. Mezi dalšími uchazeči o místopředsednická místa figurují dosavadní místopředsedové Václav Pláteník a Monika Brzesková, ale také bývalý předseda Marian Jurečka či další kandidáti z regionů.
Marek Výborný ve své řeči apeloval na to, aby strana zůstala silným štítem proti populismu a nezdravému národovectví. Zároveň vyzval spolustraníky, aby od nového lídra nečekali zázraky a nedělali z něj spasitele. Zdůraznil, že úspěch v příštích volbách vyžaduje odvahu a jednotnou podporu celého vedení.
