Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Libor Novák

24. dubna 2026 11:30

Jan Grolich Foto: Facebook Jan Grolich (KDU-ČSL)

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.

Marek Výborný byl posledním z předsedů stran bývalé koalice SPOLU, který ve funkci po loňských sněmovních volbách setrval. Ve svém závěrečném projevu uznal osobní odpovědnost za volební porážku. Zdůraznil však, že je pyšný na to, jak se strana pod jeho vedením stavěla k zahraničněpolitickým otázkám a podpoře Ukrajiny.

Odcházející lídr ostře kritizoval současnou vládní koalici tvořenou hnutím ANO, SPD a Motoristy. Podle něj současná vláda vyměnila odpovědnost za populismus a chaotické lavírování. Varoval přitom lidovce před jakýmikoliv úvahami o vládní spolupráci s Andrejem Babišem, což označil za naivní cestu k politické sebevraždě.

Jan Grolich, který má v čele strany nahradit Výborného, přichází s cílem změnit vnímání KDU-ČSL. Chce, aby strana získala reálné ekonomické kompetence pro správu státu. Jeho vizí je, aby lidovci přestali být vnímáni pouze jako menší partner v širších koalicích a stali se silnějším hráčem.

Sjezd, kterého se účastní bezmála tři stovky delegátů, zahájilo tradiční poslechnutí hymen. Atmosféra v ostravském hotelu Clarion byla podtržena i přítomností některých členů v krojích. Kromě volby nového předsedy čeká delegáty také diskuse o strategickém směřování lidové strany v příštích letech.

Kromě předsednického křesla se rozhoduje i o místopředsednických postech. O pozici prvního místopředsedy usilují poslanci Benjamin Činčila a František Talíř. Mezi dalšími uchazeči o místopředsednická místa figurují dosavadní místopředsedové Václav Pláteník a Monika Brzesková, ale také bývalý předseda Marian Jurečka či další kandidáti z regionů.

Marek Výborný ve své řeči apeloval na to, aby strana zůstala silným štítem proti populismu a nezdravému národovectví. Zároveň vyzval spolustraníky, aby od nového lídra nečekali zázraky a nedělali z něj spasitele. Zdůraznil, že úspěch v příštích volbách vyžaduje odvahu a jednotnou podporu celého vedení.

Výzvy k odvolání Petra Macinky (Motoristé) z postů vicepremiéra a ministra zahraničí dominují reakcím opozičních politiků, kteří podpořili prezidenta Petra Pavla poté, co Macinku obvinil z vydírání a zveřejnil esemesky. Macinka se má podle informací webu EuroZprávy.cz k záležitosti vyjádřit na odpolední tiskové konferenci. 

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity". Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat". Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

Kontroverzní americký rapper Kanye West, v současnosti známý jako Ye, se zřejmě letos v létě skutečně představí českému publiku. Podle webu Page Not Found se na jeho vystoupení dohodla soukromá Chuchle Aréna Praha s produkční společností HUGO productions. Přestože oficiální program arény zatím o koncertu mlčí, ředitelka areálu Zuzana Rambová plány potvrdila s tím, že v umělcově vystoupení nevidí žádný problém.

Bývalý předseda vlády Petr Fiala vyzval současného premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra kultury Oty Klempíře. Důvodem je kritika připravovaného zákona o médiích veřejné služby, který by měl podle návrhu zrušit stávající systém poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Fiala považuje tento legislativní počin za nebezpečný a ohrožující nezávislost veřejnoprávních médií.

Zdroj: Libor Novák

