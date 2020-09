Zařazení Prahy mezi rizika v Německu není překvapivé, uvedl Vojtěch

"Když se podíváme na data, incidenci a výskyt onemocnění v Praze, tak i v rámci různých semaforů a vyhodnocení v Evropě Praha skutečně nyní patří k místům, kde incidence je poměrně vysoká. Ostatní země to takto vyhodnocují, stejně jako my vyhodnocujeme jiné země, takže to není úplně překvapivé," řekl Vojtěch.

"Musíme s tím počítat. Také proto zavádíme opatření, i ostatní státy to od nás čekají. Máme informaci od Němců, že poměrně výrazně kvitují, že se zavádí opatření, takže věříme, že i to pomůže pak v nějakém jednání o tom, aby podmínky se, pokud možno, rozvolnily pro české občany co nejdříve," dodal ministr.

Hranice se podle diplomatického zdroje ČTK zavírat nebudou, pro cesty z Prahy do Německa ale bude nutný negativní test na koronavirus. Kdo test mít nebude, bude podle stávajících pravidel muset nastoupit do karantény a nechat se otestovat v Německu. Mimopražských pendlerů se situace nemá dotknout.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes novinářům řekl, že si o věci v úterý psal s německou kancléřkou. "Zatím neznáme detaily, ale situace bude resultovat do opatření směrem k Pražanům," uvedl s tím, že zpřísnění podmínek se nemá týkat například pendlerů.

Klíčovým kritériem pro zařazení na německý seznam rizikových oblastí je překročení hranice 50 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní. Druhým vodítkem je pak aktuální epidemický vývoj v dané zemi, kde sice limit nakažených dosažen nebyl, ale počet infikovaných rychle stoupá.

V úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů. Rekordní je také počet aktuálně nemocných, kterých je 9272. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí, ve vážném stavu je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 62 pacientů, nejvíce od 29. dubna.

Nejhorší situace s výskytem koronaviru je podle epidemiologů právě v Praze, jako jediná je na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžovém stupni. Podle ministerstva zdravotnictví začal v hlavním městě komunitní přenos, ode dneška se tam proto opatření proti šíření koronaviru zpřísnila. Do obchodů a nákupních center a také na pošty je vstup znovu možný pouze se zakrytými ústy a nosem. Stravovací zařízení musejí být mezi půlnocí a 06:00 uzavřená.