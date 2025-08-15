Zemřel muzikálový zpěvák Petr Dopita, proslavil se jako Dracula

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. srpna 2025 16:52

Petr Dopita
Petr Dopita Foto: Národní divadlo moravskoslezské (NDM)

Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřel zpěvák Petr Dopita, který byl známou a respektovanou muzikálovou hvězdou. Největším úspěchem jeho kariéry byla titulní role v Draculovi. 

O Dopitově úmrtí informoval deník Blesk. "S nejhlubším zármutkem oznamujeme, že nás 13. 8. 2025 opustil náš milovaný tatínek, úžasný umělec a skvělý člověk, Petr Dopita. Máme tě moc rády, tati," uvedly dcery Anna a Agáta na sociální síti. 

Dopita začal se zpěvem v pěveckém sboru v Olomouci, kde se narodil. Profesní dráhu začal jako sólista Orchestru Gustava Broma, předtím zvítězil v několika talentových soutěží. Jako zpěvák působil v Polsku a Německu, účinkoval například v hudebně-satirickém divadle Teyatr v Poznani. 

V Česku byl od roku 1993 do angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde ztvárnil přes dvě desítky operních, operetních i muzikálových rolí. Průlom v jeho kariéře nastal v roce 1996, kdy získal titulní roli v muzikálu Dracula z pera hudebního skladatele Karla Svobody. 

Dopita měl i jednu zajímavou kratochvíli, ve které dosáhl světové úrovně. Úspěšně se totiž věnoval hře na kanadskou pilu, přičemž zaznamenal množství úspěchů v Česku i za hranicemi. 

