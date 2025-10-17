Zemřel výrazný jihomoravský politik Vlastimil Sehnal. Šest let seděl v Senátu

Ve věku 66 let zemřel bývalý senátor Vlastimil Sehnal, někdejší dlouholetý člen Občanské demokratické strany a výrazná politická osobnost z jižní Moravy. Sehnal se svého času angažoval také v brněnském fotbale.
O Sehnalově úmrtí informoval fotbalový klub Zbrojovka Brno. "Po vážné nemoci zemřel ve věku 66 let bývalý předseda představenstva tehdejšího 1. FC Brno Vlastimil Sehnal. Celý klub vyjadřuje rodině a nejbližším upřímnou soustrast," uvedli jeho zástupci na sociální síti X.
Sehnal byl zejména na jižní Moravě známou politickou osobností. Do parlamentu poprvé zasedl krátce po sametové revoluci, kdy byl za Blansko kooptován do Sněmovny lidu Federálního shromáždění jako bezpartijní poslanec za Občanské fórum. Mandát zastával do prvních svobodných voleb.
Po rozpadu OF se stal členem ODS, za kterou byl dlouholetým zastupitelem Lipůvky. V letech 2000 až 2006 byl dokonce starostou obce. Voliči jej v roce 2004 také na šest let poslali do Senátu, kde zastupoval obvod Blansko.
Sehnal se také zapojil do sportu na nejvyšší úrovni. Mezi lety 2003 až 2005 zastával post předsedy představenstva tehdy prvoligového fotbalového klubu 1. FC Brno.
