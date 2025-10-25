Českou folklorní scénu zasáhla smutná zpráva. V úterý zemřel známý muzikant, skladatel a sběratel lidových písní Zdeněk Bláha, jehož jméno bylo známé především na západě Čech. Bláhovi bylo úctyhodných 95 let.
O úmrtí dlouholetého pracovníka informoval Český rozhlas, kde Bláha začal působit v polovině 50. let minulého století. Posluchači si mohou pamatovat z pořadů Špalíček lidových písní a Hrají a zpívají Plzeňáci.
Bláha se narodil o Vánocích roku 1929 v Horní Bříze, kde na konci 50. let založil úspěšný folklorní soubor Úsměv, který se později zařadil mezi tuzemskou elitu na scéně. Rodné město bylo na svého rodáka pyšné. V roce 2015 mu udělilo čestné občanství, došlo také k instalaci pamětní desky.
Zesnulý hudebník je podle Českého rozhlasu podepsán pod více než devíti stovkami vlastních skladeb či úprav lidových písní. Podílel se také na řadě rozhlasových a jiných nahrávek.
Bláha byl již v roce 2006 oceněn i státem, když dostal Cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Plzeňský kraj ho před patnácti lety uvedl do své Dvorany slávy.
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
před 56 minutami
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
před 2 hodinami
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
před 2 hodinami
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
před 3 hodinami
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
před 4 hodinami
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
před 5 hodinami
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
před 5 hodinami
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
před 6 hodinami
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno před 7 hodinami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 8 hodinami
Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území
před 8 hodinami
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
před 9 hodinami
Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové
před 10 hodinami
Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají
před 11 hodinami
Počasí: Teploty klesnou příští týden až na pět stupňů
včera
USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě
včera
„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ hlásá Starmer a slibuje odstřihnout Rusko od financování
včera
Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače
včera
Jak si vede Evropa? Dolů ji táhne jediný stát, překvapivě jeden z těch největších
včera
"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí
Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.
Zdroj: Libor Novák