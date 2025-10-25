Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. října 2025 18:33

Českou folklorní scénu zasáhla smutná zpráva. V úterý zemřel známý muzikant, skladatel a sběratel lidových písní Zdeněk Bláha, jehož jméno bylo známé především na západě Čech. Bláhovi bylo úctyhodných 95 let. 

O úmrtí dlouholetého pracovníka informoval Český rozhlas, kde Bláha začal působit v polovině 50. let minulého století. Posluchači si mohou pamatovat z pořadů Špalíček lidových písní a Hrají a zpívají Plzeňáci.

Bláha se narodil o Vánocích roku 1929 v Horní Bříze, kde na konci 50. let založil úspěšný folklorní soubor Úsměv, který se později zařadil mezi tuzemskou elitu na scéně. Rodné město bylo na svého rodáka pyšné. V roce 2015 mu udělilo čestné občanství, došlo také k instalaci pamětní desky. 

Zesnulý hudebník je podle Českého rozhlasu podepsán pod více než devíti stovkami vlastních skladeb či úprav lidových písní. Podílel se také na řadě rozhlasových a jiných nahrávek. 

Bláha byl již v roce 2006 oceněn i státem, když dostal Cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Plzeňský kraj ho před patnácti lety uvedl do své Dvorany slávy. 

