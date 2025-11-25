Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová

Českou hereckou obec zasáhla v posledním listopadovém týdnu smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřela významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Informovala o tom Herecká asociace. 

"S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24.11.2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová," uvedla asociace na facebooku. 

Kotrbová působila na pražských scénách, konkrétně v Realistickém divadle a Divadle Na zábradlí. Před filmovou kamerou se objevovala od 14 let, podle hereckých kolegů uměla zaujmout diváky jako výrazný ženský typ. Byla také oceňovanou dabérkou, v roce 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

"Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," dodala asociace.

V tuto chvíli nejsou k dispozici informace o místě konání a termínu případného posledního rozloučení. 

