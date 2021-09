Češi cestovali do zahraničí více než loni. Nejčastěji do Chorvatska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

eši během letošního léta cestovali do zahraničí více než vloni. Nejoblíbenější destinací bylo tradičně Chorvatsko, kam podle tamních úřadů zamířilo přes 750.000 Čechů. Je to téměř tolik, jako před vypuknutím pandemie koronaviru. Oproti loňsku vzrostl až trojnásobně i provoz na pražském letišti. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD).