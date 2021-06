Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu

Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Rada dnes základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Rusnok dnes také uvedl, že aktuální květnové prognóze centrální banky odpovídá nárůst tržních úrokových sazeb zhruba od poloviny letošního roku. "Prognóza se relativně obstojně naplňuje," uvedl Rusnok.

Rada dnes zároveň vyhodnotila rizika a nejistoty očekávaného vývoje. Podle ní působí mírně ve prospěch růstu inflace. Podle ČNB jde o více proinflační zahraniční výhled, vyšší než očekávaný růst tržních mezd počátkem roku nebo vyšší výhled regulovaných cen v příštím roce. Naopak rizikem působícím proti růstu inflace je podle rady silnější kurz koruny.

Například aktuální výhled vývoje ekonomiky eurozóny se podle Rusnoka zlepšil díky rychlejšímu uvolňování protipandemických opatření, než předpokládala stávající prognóza ČNB.

Rada dnes sazby zvýšila poprvé od února 2020. Na posledním měnovém jednání 6. května rada jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny. Základní sazba tehdy zůstala na 0,25 procenta.

Ve zvyšování úrokových sazeb se bude podle Rusnoka pokračovat

Měnová politika České národní banky podle jejího guvernéra Jiřího Rusnoka vstoupila do fáze zvyšování úrokových sazeb. Lze očekávat, že zvyšování sazeb bude pokračovat i ve druhém pololetí letošního roku, uvedl Rusnok na tiskové konferenci po jednání rady. Ta dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

"Je možné, že budeme zvyšovat sazby na každém dalším měnovém zasedání, čímž se dostaneme na úroveň, kterou prognóza předvídá...Netvrdím ale, že to tak bude. A doufám, že to nebude potřeba," uvedl Rusnok. Dodal, že rada ČNB svými kroky ovlivňuje inflaci za rok až rok a půl. V této souvislosti upozornil, že nelze mít ekonomický růst tři až čtyři procenta a k tomu nízké úrokové sazby.

Podle Rusnoka rada nyní již nemá žádnou pochybnost o tom, že pandemie a její důsledky ve smyslu různých omezení jsou na ústupu. "A to nastalo o něco dříve, než jsme si mysleli. A nastává to i rychleji," uvedl. Zároveň ČNB podle guvernéra již není vzhledem k postupující vakcinaci i vysoké míře promořenosti obyvatel do budoucna pravděpodobné zavedení významných a plošných omezení ekonomiky.