Epidemiolog Maďar doporučuje omezit cestování na minimum

"Já osobně se považuji za odvážného cestovatele. Sám ale nyní doporučuji do zahraničí necestovat," uvedl Maďar. Dodal, že vyhlášení pandemie dává státům či městům pravomoc pro uzavření konkrétních oblastí či vyhlášení karantény. "Proto je lepší být nyní přísnější," řekl. Podle něj nemá nyní nikdo jistotu, že se nedostane do situace, kdy se nebude moci vrátit domů. "Nebo neskončí v karanténě," doplnil epidemiolog.

Řekl, že choroba COVID-19 vyvolaná koronavirem je zákeřná v tom, že velká část nakažených nemá žádné příznaky. "O tom, že jsou nemocní, se dozvědí, až někdo z jejich okolí začne trpět vážnější formou. I proto je lepší necestovat, i když daný jedinec není v ohrožené skupině. Každý do musí zvážit sám," uvedl.

.@WHO is deeply concerned by the alarming levels of the #coronavirus spread, severity & inaction, & expects to see the number of cases, deaths & affected countries climb even higher. Therefore, we made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic. https://t.co/97XSmyigME pic.twitter.com/gSqFm947D8