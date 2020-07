Cestování v době koronaviru? Problém teď prý představuje hlavně politika

Zatímco se ještě na začátku epidemie koronaviru hovořilo o dvouletém uzavření hranic, nyní je vše jiné. I tak je ale rozvolňování v případě cestování spíše pozvolné. Například Čína své občany i nadále před cestami do Evropy, která by se jí v případě vzájemnosti otevřela, varuje. O postupném návratu k normálnímu stavu v oblasti cestovního ruchu informoval Český rozhlas Plus.

Řecko a Portugalsko naopak usilují o co nejrychlejší otevření hranic kvůli turistickému ruchu, na němž závisí jejich ekonomika. Španělé a Němci jsou zase v tomto směru opatrnější.

"Česko je někde mezi těmito tábory. Rádi bychom podpořili cestovní ruch, protože Praha nebo jižní Čechy trpí nedostatkem turistů. Zároveň tu jsou zájmy našich cestovních kanceláří, aby se uvolnil i opačný směr. Ale pandemie ještě nebyla překonána a obezřetnost je na místě,“ upozornil náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Dále upozornil, že i když se EU dané třetí zemi otevře, neznamená, že tomu tak bude recipročně. Například Kanaďan bude moci přijet do Česka, ale Čech do Kanady nikoliv. Jednotlivé členské země navíc mohou seznam zúžit.

Česko momentálně počítá s Černou Horou, Srbskem, Thajskem, Kanadou, Austrálií, Novým Zélandem, Japonskem a Jižní Koreou. Čechům jsou ale momentálně bez omezení přístupné jenom Srbsko a Černá Hora.

Jan Papež: Cestujme svobodně, nepolitikařme

"Vnímáme to rozpačitě. Dnes už nerozhoduje hygienické hledisko a hrozba koronaviru, ale politika. A to je třeba odmítnout. Pokud žijeme ve svobodném světě, tak bychom měli i svobodně cestovat,“ řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

"Diplomaté se snaží českým turistům jejich situaci maximálně ulehčit. Bohužel do toho vstupuje i Evropská unie jako celek a bilaterální vztahy padly," dodal.

Dále informoval, že se testování liší země od země, a že je tudíž na hygienicích, aby posoudili statistiky a vyhodnotili, zda daný stát je či není bezpečný.

S problémy se stále potýká i letecká doprava, do některých destinací se dokonce vůbec nelétá, a to i přesto, že jsou takzvaně „zelené“. „Cestovní kanceláře už nechtějí riskovat pronájmy celých letadel, ale pouze jejich část. A letecké společnosti na sebe nechtějí převzít riziko otevírání linek," konstatoval místopředseda.

"Návrat do běžného provozu byl zpočátku velmi pozvolný, nyní nabírá na intenzitě,“ uvádí s tím, že tento týden by se měly obnovit lety do 34 destinací, celkem by jich tedy mělo být už 57," informoval mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň o znovunastartování provozu.

"Od 1. července se začne létat do celé řady dovolenkových destinací, například na řecké a Kanárské ostrovy,“ doplnil.

Výhledově se očekává, že by za červen mohlo letiště odbavit více než desítky tisíc pasažérů. V dubnu jich bylo 5000 a v květnu 8000. "V červenci bychom podle stávajících prognóz měli odbavit až 170 tisíc cestujících. Výhled je příznivý, ale odhadovat se to nedá," dořekl mluvčí.