Kam můžeme cestovat? Velký přehled toho, jak s turisty zacházejí jednotlivé země

Od poloviny června mohou Češi cestovat přinejmenším po Evropě relativně bez omezení. Často ale záleží na jednotlivých státech, zdali naše občany na své území pustí. Velký přehled týkající se současné situace přinesl web zpravodajské televize ČT24.

Do Německa či Polska je možné cestovat bez udání důvodu, obě země jsou na vládou schváleném semaforu mezi bezpečnými. Také cestování mezi Českem a Slovenskem je už přes dva měsíce bez omezení.

Nejobezřetnější je ze sousedních zemí Rakousko. Cestovat tam lze bez omezení, na hraničních přechodech však platí přísnější pravidla. Lidé z rizikových oblastí se musí prokázat negativním testem. V zemi navíc platí povinnost nošení roušek v obchodech, bankách či na poštách.

Bez udání důvodu je možné cestovat do mnoha dalších evropských států, např. do Dánska, Bulharska, Francie či zemí Beneluxu. Češi mohou bez potíží i do oblíbeného Chorvatska, kam se jich spousta vydala na dovolenou. Naopak třeba na Kypru se musí čeští občané prokázat negativním testem.

Řecko zavedlo v polovině července povinnost prokázat se testem, který není starší než 72 hodin. Opatření se týká zahraničních turistů, kteří do země přicestují pozemní cestou. Testy na koronavirus jsou lidem prováděny také na letištích.

Jako problém vidí Čechy pobaltské státy. Litva jim od 3. srpna neumožňuje vstup ani za podmínky karantény. Čtrnáctidenní izolaci naopak momentálně vyžaduje Estonsko i Lotyšsko.

Karanténu v trvání dvou týdnů vyžaduje od pátku také Slovinsko, které zařadilo Česko mezi středně rizikové státy. Cestovat přes zemi např. do Chorvatska je možné, pokud nestráví v zemi více než 12 hodin.

Zcela zapovězeny jsou například cesty do Ruska, kam nemohou vstupovat cizinci do odvolání již od 18. března. Omezení se netýká pouze diplomatů, dopravního personálu či rodin ruských občanů. V zemi je možné přestoupit na navazující let, pokud k tomu dojde během 24 hodin.