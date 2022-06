Kvůli předsednictví Česka v EU bude cestovat 80 tisíc lidí

— Autor: ČTK

Kvůli předsednictví Česka v Radě EU by mělo mezi Prahou a Bruselem cestovat celkem asi 80.000 lidí. Kritické bude zejména období od 6. do 21. července, kdy by se mezi oběma městy mělo pohybovat přes 6000 lidí, čemuž ovšem dostatečně neodpovídají kapacity leteckých linek. Vláda proto jedná s dopravci o možném posílení spojení.