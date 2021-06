Nadace Via čeká na instrukce, kam poslat peníze. Vybrala téměř 150 milionů

Peníze chce nadace potřebným rozdělit ve třech fázích, řekla ČTK za organizaci Hana Sedláková.

"V první fázi uvolníme 20 milionů korun na okamžitou pomoc. Čekáme na informace od Jihomoravského kraje, co a kam máme poslat. Až je budeme mít, peníze okamžitě odešleme. Druhá fáze obnáší pondělní schůzku s dalšími neziskovými organizacemi a nadacemi, abychom pomoc koordinovali. V poslední fázi, až to nejhorší pomine, chceme pět až deset procent výtěžku využít na obnovení komunitního života," uvedla Sedláková.

Rekordní vlna solidarity, kterou nadace zaznamenala, přinesla také výzvy. "V pátek jsme měli technické problémy, platforma Darujme.cz kolabovala. Další výzvou je i to, že sbírky organizuje řada organizací a my se s nimi chceme sladit, i když to znamená zpomalení rozdělení peněz. Přijde nám to však smysluplnější, než je uvolňovat jen tak na slepo," dodala Sedláková.

Sbírky na pomoc bouří zasaženým obcím vznikaly po celé zemi. Diecézní charita Brno vybrala za pátek více než 50 milionů korun, čísla po víkendu budou podle její mluvčí Simony Císařové znát v pondělí. Transparentní účet zřídil také Jihomoravský kraj. Nadační fond Českého rozhlasu a Radiožurnál spustily v sobotu web pomahejtesnami.cz, kam dosud lidé přispěli téměř deseti miliony korun.

Objevují se ale také podvodníci, kteří se neštěstí snaží využít. U sbírky Diecézní charity Brno zveřejnili falešný QR kód, který dárce nenasměruje na sbírkový účet. Lidé by raději měli posílat peníze na číslo sbírkového účtu a QR kód nevyužívat.

Velkou vlnu solidarity vyvolaly v České republice například katastrofální záplavy v roce 2002. Na účtu organizace Člověk v tísni SOS povodně se sešlo více než čtvrt miliardy korun. Po zemětřesení na Haiti v roce 2010 Češi za tři měsíce poslali na sbírky 130 milionů korun, po zemětřesení v Nepálu v roce 2015 se sešlo přes 30 milionů korun.