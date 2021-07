Od září by se v práci mohlo testovat jen regionálně

Od září by měla skončit možnost nechat se bezplatně otestovat. Kromě lidí, které na test pošle lékař nebo hygiena, dětí do 12 let nebo těch, kteří vakcínu nemohou dostat ze zdravotních důvodů, by měli test zdarma i lidé, kteří už dostali první dávku očkování. Novinářům to dnes po skončení jednání výboru pro zdravotnictví a školství ve Sněmovně řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Vláda v pondělí oznámila, že nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy měsíčně hrazené z veřejného zdravotního pojištění zřejmě skončí 1. září. Náklady na tyto testy jsou v řádech miliard korun měsíčně. Dál by je pojišťovny hradily jenom lidem s příznaky, jejich kontaktům nebo dalším, kteří se očkovat nemohou.

"Předpokládám, že to nebude platit ani pro ty, kteří jsou takzvaně 'rozočkovaní', mají první dávku a čekají na druhou. Tam si myslím, že je to spravedlivé, aby měli test zdarma," uvedl Vojtěch.

Epidemiolog Rastislav Maďar v úterý ČTK sdělil, že zrušení testů zdarma nebude takový problém také proto, že se bude od září znovu testovat ve školách a na pracovištích. Podle Vojtěcha o tom zatím rozhodnuto není, ale se zaměstnavateli o tom opakovaně jedná. Znovu se sejdou v srpnu. Pravděpodobně by podle něj šlo o stejný systém jako na jaře, možná by mohly být testy povinné jen v regionech, kde by byla epidemická situace horší. Na jaře se lidé testovali jednou týdně, testy si musely zajistit samy firmy a pojišťovny jim na každý test přispívaly 60 korunami.

V souvislosti s rostoucím počtem nákaz mezi mladými lidmi a zejména v Praze ministr už na konci června hovořil také o možné povinnosti restaurací kontrolovat hosty, zda jsou očkovaní, nákazu nedávno prodělali nebo mají platný negativní test. Nyní je tato povinnost přenesena na hosty, musí doklad předložit při případné kontrole hygieny.

Příští týden by podle Vojtěcha měla legislativní rada vlády posoudit, jestli je uvalení takové povinnosti na provozovatele vůbec možné. "Je to otázka právní, epidemiologicky to smysl dává," dodal ministr s tím, že názory epidemiologické a právní se často rozcházejí, jak ukázaly i rozsudky Nejvyššího správního soudi. "Chci udělat všechno pro to, abych zabránil, že takové opatření bude zrušeno," řekl.

Při zhoršování epidemické situace by ministerstvo podle Vojtěcha zřejmě muselo omezit hromadné akce nebo více rozšířit nošení roušek a respirátorů. Pro nějaká plošná silnější protiepidemická opatření by podle něj zřejmě byl znovu potřeba nouzový stav. "Ale já pevně věřím, že k tomu nedojde. Očkování prokazatelně chrání před nákazou, proto je k zastavení šíření viru třeba, aby se co nejvíce lidí dalo očkovat," dodal.