V libereckém babyboxu našli zdravou holčičku, dostala jméno Barborka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v liberecké krajské nemocnici v úterý večer někdo odložil miminko. Holčička, která měla pupečník podvázaný gumičkou do vlasů, je zdravá a dostala jméno Barborka. V tiskové zprávě to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.