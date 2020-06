Vyrážíte do Polska? Sobotní otevření hranic neznamená cestování bez omezení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sobotní otevření polských hranic neznamená, že Češi budou moct k severním sousedům ihned cestovat bez omezení. Teprve v pondělí totiž skončí povinnost prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény. Dnes na to upozornilo české ministerstvo zahraničí. Cesty bez omezení jsou zatím možné pouze na Slovensko, do Rakouska a do Maďarska.